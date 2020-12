WILMINGTON, Del. (AP) – Tout comme les États-Unis ont besoin d’une réponse nationale unifiée au COVID-19, ils en ont besoin pour faire face au changement climatique, a déclaré samedi le président élu Joe Biden alors qu’il déployait des membres clés de son environnement. équipe.

« Nous n’avons littéralement pas de temps à perdre », a déclaré Biden aux journalistes en présentant ses choix.

L’approche est un changement par rapport à la présidence de Donald Trump, qui a été marquée par des efforts pour stimuler la production de pétrole et de gaz tout en faisant reculer les efforts du gouvernement visant à protéger l’environnement. La nouvelle équipe de Biden tentera d’annuler ou de bloquer de nombreuses initiatives de l’administration actuelle. L’accent sera également mis sur la recherche des communautés à faible revenu, de la classe ouvrière et des minorités les plus durement touchées par la pollution par les combustibles fossiles et le changement climatique.

Dans ses remarques, Biden a souligné la diversité d’une équipe émergente qu’il a décrite comme « brillante, qualifiée, testée et qui brise les barrières ».

«Il y a déjà plus de personnes de couleur dans notre cabinet que n’importe quel cabinet, plus de femmes que jamais», a déclaré l’ancien vice-président, qui a promis de rassembler un groupe de chefs de département qui reflètent la diversité de l’Amérique.

Les nominés que Biden a présentés samedi avaient des histoires personnelles convaincantes qu’ils ont citées comme les guidant si elles sont confirmées par le Sénat.

Le représentant du Nouveau-Mexique Deb Haaland serait le premier Amérindien à diriger le Département de l’Intérieur, qui exerce une influence sur les tribus du pays depuis des générations. Elle a dit que sa vie n’avait pas été facile. Elle a lutté contre l’itinérance et s’est appuyée sur les bons d’alimentation à un moment donné.

« Ce moment est profond lorsque nous considérons le fait qu’un ancien secrétaire de l’Intérieur a proclamé une fois son objectif, était de nous citer, ‘civiliser ou exterminer' », a déclaré Haaland. « Je suis un témoignage vivant de l’échec de cet horrible idéologie. »

Haaland faisait référence à Alexander HH Stuart, qui a dit cela en 1851.

Jennifer Granholm, ancienne gouverneure du Michigan pour deux mandats, est en ligne pour être secrétaire à l’énergie. Elle a raconté être arrivée aux États-Unis à l’âge de 4 ans et amenée du Canada par une famille «à la recherche d’une opportunité». Elle a dit que son père avait trouvé du travail comme caissier de banque et avait pris sa retraite à la tête de la banque.

L’histoire continue

«C’est à cause du parcours de ma famille et de mon expérience dans la lutte pour les familles du Michigan qui travaillent dur que je suis devenu obsédé, obsédé par l’obtention d’emplois bien rémunérés en Amérique dans une économie mondiale», a déclaré Granholm.

Michael Regan, responsable de la Caroline du Nord, serait le premier homme afro-américain à diriger l’Agence de protection de l’environnement. Regan, responsable de l’environnement de l’État depuis 2017, s’est fait un nom en poursuivant le nettoyage des toxines industrielles et en aidant les communautés à faible revenu et minoritaires fortement touchées par la pollution.

Regan a déclaré qu’il avait grandi en Caroline du Nord pour chasser et pêcher avec son père et son grand-père et qu’il avait un grand respect pour le plein air et les ressources naturelles du pays, mais qu’il avait également une maladie respiratoire qui l’obligeait à utiliser un inhalateur.

«Depuis le début de ma carrière, mes objectifs sont les mêmes», a déclaré Regan. «Protéger nos ressources naturelles, améliorer la qualité de notre air et de notre eau, protéger nos familles et nos communautés, et les aider à voir le opportunités d’un monde plus propre et plus sain. «

La candidate de Biden pour superviser le Conseil sur la qualité de l’environnement est Brenda Mallory. Le bureau supervise les examens environnementaux de pratiquement tous les grands projets d’infrastructure et conseille le président sur les principaux problèmes environnementaux. Si elle était confirmée, elle serait la première Afro-américaine à occuper ce poste depuis sa création il y a plus d’un demi-siècle.

Deux autres membres de l’équipe présentée samedi n’ont pas besoin de confirmation du Sénat. Il s’agit de Gina McCarthy, au poste de conseiller national pour le climat, et d’Ali Zaidi, de son adjoint. McCarthy a été administrateur de l’EPA de 2013 à 2017 lors du deuxième mandat du président Barack Obama.

____

Les rédacteurs Ellen Knickmeyer, Jill Colvin et Matthew Daly d’Associated Press ont contribué à ce rapport.