Biden présente ses plans pour réduire le déficit américain de 2 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie

Le président américain Joe Biden a mis en garde mercredi les travailleurs syndiqués contre l’état de l’économie et les menaces que les républicains de la Chambre et leurs politiques font peser sur les travailleurs de base.

Le discours de mercredi devant la section locale 26 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité dans le Maryland est le dernier d’une série d’allocutions publiques qu’il a prononcées sur son plan visant, selon ses propres termes, à “construire une économie de bas en haut et au milieu”.

Biden a tenu à parler aux travailleurs syndiqués et à souligner les emplois créés par ses politiques, comme la loi bipartite sur les infrastructures, qui ne nécessitent pas de diplômes universitaires de quatre ans. Le président a visité un centre d’apprentissage et de formation des ouvriers LIUNA dans le Wisconsin la semaine dernière et une salle de montage de vapeur en Virginie fin janvier.

Biden a critiqué les politiques républicaines dans le discours de mercredi, arguant que le plan du GOP augmenterait la dette de plus de 3 billions de dollars au cours de la prochaine décennie, bénéficiant spécifiquement aux Américains, aux entreprises et aux sociétés pharmaceutiques les plus riches.

Biden a fait valoir que son budget n’augmentera pas les impôts des Américains gagnant moins de 400 000 dollars par an et réduira finalement le déficit de 2 billions de dollars au cours de la prochaine décennie. Le président n’a pas encore publié son plan budgétaire mais a promis de le faire d’ici le 9 mars.