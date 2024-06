Le président américain Joe Biden a publiquement présenté ses excuses à Vladimir Zelensky. « semaines » d’incertitude à Kiev quant à l’obtention de milliards d’aide des contribuables américains.

La Maison Blanche a demandé 61 milliards de dollars pour l’Ukraine dans le cadre d’un projet de loi de financement de la sécurité nationale en octobre, mais ce projet n’a été approuvé par le Congrès que fin avril. L’Ukraine a imputé une série de défaites sur le champ de bataille au manque de financement américain.

« Je m’excuse pour ces semaines sans savoir ce qui va se passer en termes de financement. » Biden a déclaré à Zelensky lors de leur rencontre en France vendredi. Le président américain critiqué « certains de nos membres très conservateurs » du Congrès pour avoir retardé le projet de loi.

« Nous n’allons pas nous éloigner de vous » Biden a rassuré Zelensky. « Nous y sommes toujours. Complètement. Soigneusement. »

Washington a annoncé une aide militaire supplémentaire de 225 millions de dollars à Kiev, comprenant des munitions pour l’artillerie et des lance-roquettes HIMARS. Biden a déclaré à Zelensky que l’aide était « pour vous aider à reconstruire le réseau électrique », cependant. Les frappes aériennes et de missiles russes ont gravement dégradé la capacité de production d’électricité de l’Ukraine ces dernières semaines.

Zelensky a évoqué le 80e anniversaire du débarquement anglo-américain en Normandie pour appeler à une aide du même type à Kiev.















« Il est très important que dans cette unité des États-Unis d’Amérique, tous les Américains restent avec l’Ukraine comme c’était le cas pendant la Seconde Guerre mondiale », » a déclaré Zelensky. « Comment les États-Unis ont contribué à sauver des vies humaines, à sauver l’Europe. Et nous comptons sur votre soutien continu pour nous soutenir côte à côte.

Zelensky, dont le mandat a expiré le mois dernier, a été invité en France pour les cérémonies marquant le débarquement allié pendant la Seconde Guerre mondiale. L’Ukraine moderne célèbre les collaborateurs de l’Allemagne nazie – y compris la 14e division Waffen-Grenadier SS « Galizien » – comme des héros nationaux.

Dans son discours au mémorial américain en Normandie jeudi, Biden a établi un parallèle entre le débarquement du jour J et le soutien des États-Unis et de leurs alliés à l’Ukraine au nom de l’Ukraine. « démocratie, » insinuant une comparaison entre la Russie et le Troisième Reich.

La France a également invité le chancelier allemand Olaf Scholz aux cérémonies, mais aucun Russe, même si l’Union soviétique a joué la part du lion dans la lutte contre l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.