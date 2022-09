Biden présente les plans de l’administration pour accroître la concurrence entre les industries

Le président Joe Biden a annoncé lundi les plans de son administration pour réprimer les frais et accroître la concurrence dans divers secteurs.

Lors d’un discours prononcé lors d’une réunion au Conseil de la concurrence de la Maison Blanche, le président a déclaré que des frais cachés inutiles, ou “frais de pacotille”, pesaient sur les budgets des familles.

“Les familles ne devraient pas avoir à payer ces frais”, a déclaré le président. “Tout cela prend de l’argent dans les poches des Américains moyens.”

Le Conseil de la concurrence a été créé par l’administration Biden pour “promouvoir la concurrence dans le but de faire baisser les prix pour les consommateurs, d’augmenter les salaires des travailleurs et d’encourager l’innovation dans l’économie”, a déclaré Biden. “Nous avons fait de réels progrès”, a-t-il ajouté.

Biden a appelé les banques pour avoir facturé des frais de découvert sur les comptes chèques, des frais de retard pour les cartes de crédit, des frais de traitement hôteliers et des frais de résiliation facturés par les fournisseurs de téléphonie mobile et Internet.

Il a déclaré que les trois quarts des 20 plus grandes banques américaines se débarrassaient des frais – qui s’élevaient en moyenne à 50 $ – pour les chèques sans provision grâce aux efforts du comité. Les changements mettront le gouvernement sur la bonne voie pour réduire les frais de découvert de 3 milliards de dollars par an, a déclaré Biden.

Le conseil a également pris des mesures en faveur de l’équité dans les industries de la viande et de la volaille en accordant des subventions aux petits transformateurs de viande afin qu’ils puissent concurrencer les quatre plus grands producteurs de viande qui fixent les prix du marché.

Le secrétaire à l’Agriculture, Tom Vilsack, qui est membre du Conseil de la concurrence, a déclaré lundi que l’USDA “se concentre sur la construction de nouveaux marchés plus équitables et plus résilients, la protection des producteurs et la réduction des coûts alimentaires, et nous prouvons à nouveau aujourd’hui que nous utiliserons tous les outils à notre disposition pour le faire.”

La Federal Communication Commission impose également aux sociétés de téléphonie mobile et à Internet de présenter des frais aux consommateurs au moment de l’achat. Le ministère des Transports a annoncé de nouvelles règles pour obliger les compagnies aériennes et les sites Web de recherche à divulguer les frais cachés à l’avance, a déclaré le président.

Biden a déclaré que les mesures contribueront à réduire l’inflation en réduisant les coûts pour les familles.

“Quand les entreprises doivent rivaliser – c’est une proposition simple. Lorsqu’elles doivent rivaliser, elles vendent – ​​elles fabriquent de meilleurs produits et – devinez quoi? – le prix baisse. Il n’augmente pas quand il y a de la concurrence”, a déclaré Biden. .