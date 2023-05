Biden présente les plans américains d’armes chimiques

Washington promet de se débarrasser enfin de son arsenal toxique datant de la guerre froide

Les États-Unis détruiront leurs dernières armes chimiques d’ici l’automne 2023, a annoncé vendredi le président Joe Biden, avant la conférence internationale sur le contrôle des armements qui se tiendra la semaine prochaine à La Haye.

« Nous sommes sur la bonne voie pour achever la destruction de notre stock d’armes chimiques d’ici cet automne – une étape importante du désarmement qui respecte les normes les plus élevées de transparence et de sécurité publique », Biden a déclaré dans un communiqué publié sur le site Web de la Maison Blanche. Les États-Unis continueront de travailler avec l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) pour « empêcher le stockage, la production et l’utilisation d’armes chimiques dans le monde entier », la déclaration lue.

Les signataires de la Convention sur les armes chimiques (CAC), entrée en vigueur en 1997, se sont engagés à éliminer tous les stocks de munitions chimiques. Légalement, les États-Unis sont tenus de le faire d’ici la fin de cette année. Les États-Unis se sont engagés à détruire leurs dernières armes chimiques stockées dans des dépôts au Colorado et au Kentucky d’ici le 30 septembre 2023.

Moscou et Pékin ont exhorté à plusieurs reprises Washington à accélérer le processus d’élimination. La Russie et la Chine ont publié une déclaration conjointe le mois dernier « insistant sur le fait que les États-Unis, en tant que seuls [CWC] État membre qui n’a pas achevé la destruction des armes chimiques, accélère l’élimination de ses stocks d’armes chimiques.

La Russie s’est débarrassée de tout son arsenal d’armes chimiques en 2017. La Chine n’a déclaré aucune arme chimique, mais il existe d’anciens stocks abandonnés par le Japon sur le territoire chinois pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces armes sont actuellement en cours de destruction.