Biden présente la coalition Dem avec un conseil consultatif de campagne

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden vise à présenter la coalition démocrate qui se rallie autour de sa candidature à la réélection alors qu’il annonce mercredi le conseil consultatif national de sa campagne composé d’éminents élus qui assisteront sa campagne de 2024.

Le groupe diversifié de 50 fonctionnaires comprend des représentants de presque toutes les facettes du firmament démocrate. Il rassemble trois des principaux rivaux de Biden en 2020 – la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren, la sénatrice du New Jersey Cory Booker et la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar – et au moins deux prétendants qui regardaient le bureau ovale si Biden avait décidé de ne pas se présenter pour un autre mandat, Illinois Le gouverneur JB Pritzker et le gouverneur de Californie Gavin Newsom. Ils sont rejoints par le représentant favori progressiste Maxwell Frost, de nouvelles étoiles montantes du parti, dont le gouverneur du Maryland Wes Moore et le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro, et des collecteurs de fonds prolifiques comme le sénateur de Géorgie Raphael Warnock et le gouverneur du New Jersey Phil Murphy.

L’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Calif., Préside le groupe, dont les membres, selon la campagne, puiseront dans leurs réseaux de donateurs pour Biden, feront des apparitions dans les médias en son nom et contacteront leurs partisans et leurs communautés pour plaider directement la cause. aux électeurs pour un autre mandat de Biden.

Les membres du conseil d’administration sont apparus dans une nouvelle vidéo de la campagne mercredi pour souligner leur soutien à la réélection de Biden et ont encouragé leurs partisans à emboîter le pas. Plus de membres sont susceptibles d’être ajoutés au fur et à mesure que la campagne progresse.

« Le Parti démocrate a la chance d’avoir une liste incroyable de dirigeants passionnés et convaincants, qui sont tous unis derrière la campagne Biden-Harris 2024 », a déclaré le porte-parole de la campagne, Kevin Munoz. «Ils sont représentatifs de la large et diversifiée coalition d’électeurs qui se sont réunis en 2020 pour offrir au président Biden et au vice-président Harris une victoire historique, et nous sommes très reconnaissants de leur dévouement pour aider cette campagne à l’emporter sur l’agenda extrémiste MAGA et aider le président Biden termine le travail pour le peuple américain.

L’annonce intervient alors que Biden, qui a 80 ans, a cherché à dissiper les inquiétudes de certains démocrates concernant son âge, les sondages montrant que de nombreux membres de son parti préféreraient qu’il ne brigue pas un autre mandat et à répondre à toute inquiétude concernant l’enthousiasme de son parti pour une autre candidature. pour le bureau ovale.

Pour l’emporter à nouveau, Biden aura besoin de l’alliance de jeunes électeurs et d’électeurs noirs – en particulier de femmes – ainsi que de cols bleus du Midwest, de modérés et de républicains mécontents qui l’ont aidé à battre le président de l’époque Donald Trump en 2020.

Zeke Miller, l’Associated Press