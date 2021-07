Biden prépare une ordonnance pour restreindre les clauses de non-concurrence des travailleurs

WASHINGTON – Le président Joe Biden publiera un prochain décret exécutif qui appelle la Federal Trade Commission à adopter des règles pour restreindre les accords de non-concurrence des travailleurs, dans le cadre d’un ensemble plus large d’actions exécutives visant à accroître la concurrence sur le marché.

L’ordre devrait être signé et publié dans les prochains jours, et il remplira la « promesse de campagne de Biden de promouvoir la concurrence sur les marchés du travail », a déclaré mercredi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Dans une action connexe, Biden demandera à la FTC d’interdire les exigences de licences professionnelles « inutiles », a déclaré Psaki.

« Alors que les licences professionnelles peuvent répondre à d’importants problèmes de santé et de sécurité, les licences inutiles ou trop lourdes peuvent empêcher les gens de travailler », a-t-elle ajouté.

Biden encouragera également la FTC et le ministère de la Justice à travailler ensemble pour limiter les droits des employeurs à partager les informations sur les salaires des travailleurs de manière à pourrait avoir un impact négatif sur les travailleurs à la recherche d’emplois mieux rémunérés.

Le texte des ordonnances n’a pas été publié, mais leur efficacité à long terme dépendra de la capacité des régulateurs qui rédigent les règles à les rendre capables de survivre aux contestations judiciaires et de forcer le changement sur le marché.

Les exigences en matière de licences professionnelles, par exemple, sont généralement déterminées par les États individuels, et non par le gouvernement fédéral, de sorte que l’impact des nouvelles règles fédérales sur les réglementations des États n’est pas clair.

Pris ensemble, ces ordonnances font partie d’une poussée plus large au sein de l’administration Biden pour encourager plus de concurrence dans l’économie américaine en limitant la manière dont les plus grandes entreprises et les employeurs peuvent exercer leur pouvoir sur leurs concurrents et leurs employés.

Le concept d’utiliser des actions de l’exécutif pour renforcer les mains des travailleurs et maîtriser les géants de l’industrie a ses racines dans les dernières années de l’administration Obama.

Au printemps 2016, le président de l’époque, Barack Obama, a publié un décret conçu pour « accroître la concurrence » en appelant les agences fédérales à lutter contre les comportements anticoncurrentiels dans leurs domaines respectifs.

Le vice-président de l’époque, Biden, s’est également lancé dans la campagne pour mettre fin aux accords de non-concurrence.

« Les gars, personne ne devrait avoir à rester sur la touche à cause d’un accord de non-concurrence inutile », a déclaré Biden dans un déclaration en octobre 2016.

« Nous avons les travailleurs les plus dynamiques et les plus productifs au monde, mais ils ne peuvent pas atteindre leur véritable potentiel sans la liberté de négocier un salaire plus élevé avec une nouvelle entreprise ou de trouver un autre emploi après leur licenciement. »

L’élection de l’ancien président Donald Trump en 2016 a effectivement mis le bouton pause sur les plans visant à étendre les réglementations à l’ensemble de l’économie américaine. Au lieu de cela, il a inauguré quatre années de politique fiscale et réglementaire de laisser-faire.

Biden s’est présenté à la présidence contre Trump en partie sur un gage éliminer les clauses de non-concurrence. En 2020, sa campagne a déclaré que les accords « entravent la capacité des employés à rechercher des salaires plus élevés, de meilleurs avantages sociaux et de meilleures conditions de travail en changeant d’employeur ».

L’élection de Biden en novembre de l’année dernière a de nouveau inversé le changement de politique et a ramené la conversation plus large sur la façon de responsabiliser les petites entreprises et les travailleurs individuels au centre du débat sur l’élaboration des politiques fédérales.