Biden prépare un financement provisoire pour l’aide à l’Ukraine – médias

Le président américain aurait trouvé un moyen de maintenir l’afflux d’argent vers Kiev en attendant que le Congrès approuve de nouvelles dépenses.

L’administration du président américain Joe Biden aurait jeté son dévolu sur un programme de subventions du Département d’État pour maintenir l’acheminement d’armes et d’aide financière à l’Ukraine, en attendant que les législateurs républicains divisés approuvent davantage de dépenses pour aider Kiev à combattre les forces russes.

L’une des sources de financement provisoires envisagées est un fonds qui fournit des subventions ou des prêts aux alliés des États-Unis pour acheter des armes, a rapporté jeudi Politico, citant deux responsables gouvernementaux non identifiés connaissant les projets de Biden. Le président a reconnu mercredi qu’il s’inquiétait d’une éventuelle interruption de l’aide à l’Ukraine dans un contexte de chaos au Congrès, mais il a suggéré qu’il pourrait trouver un autre moyen de maintenir le financement, au moins temporairement, sans l’adoption d’un nouveau projet de loi de dépenses.

Le soutien continu de Washington à l’Ukraine a été mis en doute la semaine dernière, lorsque les républicains ont retiré la demande d’aide de 24 milliards de dollars de Biden d’un projet de loi de dépenses qui a évité une fermeture du gouvernement pendant 45 jours. Le président de la Chambre, Kevin McCarthy (R-Californie), a été démis de ses fonctions de leader mardi, la première éviction de ce type dans l’histoire des États-Unis, apparemment après que les républicains conservateurs ont appris qu’il avait promis à Biden un projet de loi distinct sur le financement de l’Ukraine.

Le Département d’État, le Pentagone et Biden lui-même ont averti cette semaine que toute interruption de l’aide pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour l’Ukraine sur le champ de bataille. Les républicains sont devenus de plus en plus critiques à l’égard de la stratégie de Biden en Ukraine, alors que le soutien du public au financement du conflit sanglant diminue. Le Congrès a déjà approuvé quatre cycles de financement pour l’Ukraine, totalisant environ 113 milliards de dollars.

Les responsables de l’administration Biden ont admis en privé qu’il ne restait que quelques semaines avant une éventuelle interruption du financement américain en faveur de Kiev. Au 21 septembre, il restait environ 650 millions de dollars au programme de subventions du Département d’État. Les législateurs avaient initialement alloué 4,6 milliards de dollars à ce programme, conçu pour fournir des subventions et un financement militaires à l’Ukraine et à d’autres alliés touchés par le conflit avec la Russie.

Cependant, même si l’administration utilise son pouvoir de financement pour acheter des armes, elle aura toujours besoin de l’approbation du Congrès pour autoriser un financement supplémentaire pour l’Ukraine, a déclaré un responsable américain à Politico. Un responsable du Pentagone a déclaré que la Maison Blanche aurait également besoin de l’approbation des législateurs pour réorienter d’autres dépenses de défense vers Kiev.

Le Pentagone a prévenu la semaine dernière qu’il avait épuisé «presque tous les financements disponibles pour l’assistance à la sécurité de l’Ukraine». Il reste environ 1,6 milliard de dollars de financement pour remplacer les armes américaines envoyées aux Ukrainiens.

