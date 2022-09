Biden prendra-t-il la Bête ? Peut-être. Les plans funéraires de la reine Elizabeth II prennent forme.

LONDRES – C’est le pire cauchemar d’un planificateur de sécurité: les funérailles d’État de la reine Elizabeth II lundi devraient attirer des centaines de dirigeants mondiaux, parmi lesquels des présidents, des premiers ministres et d’autres monarques, chacun avec ses détails et ses exigences en matière de sécurité. Amener tous les VIP vers et depuis l’abbaye de Westminster à Londres va être un exploit délicat.

Le président Biden et la première dame Jill Biden ont accepté les invitations à l’événement, selon la Maison Blanche, pour une journée historique de faste et de cérémonie alors que le Royaume-Uni marque le décès de son monarque le plus ancien.

“L’invitation était réservée au président et à la première dame”, a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, alors que des spéculations tournaient autour de la question de savoir si d’anciens présidents américains avaient été invités. “Je vous renverrais au Royaume-Uni, leur gouvernement, sur ce protocole en général.”

En commençant par Harry S. Truman en 1951, Elizabeth, décédée à l’âge de 96 ans, a rencontré tous les présidents américains de son vivant, à l’exception de Lyndon B. Johnson – 13 au total. Elle a rencontré Biden l’année dernière.

Ses funérailles d’État méticuleusement chorégraphiées débuteront lundi à 11 heures, heure locale, selon le palais de Buckingham, la Royal Navy transportant son cercueil dans une procession de Westminster Hall, où elle reposera en état, à l’abbaye de Westminster à proximité. C’est là qu’une jeune Elisabeth s’est mariée en 1947 et qu’a eu lieu son couronnement en 1953, un an après son accession au trône.

Les dignitaires étrangers ont été invités à arriver un jour plus tôt et à amener avec eux des équipes allégées. Ils ont également été encouragés à effectuer des vols commerciaux, dans la mesure du possible, pour éviter les embouteillages sur les aérodromes privés de Londres, et on leur a demandé de ne pas utiliser d’hélicoptères pour se déplacer, selon les médias britanniques, citant les directives protocolaires du ministère britannique des Affaires étrangères. Les invités du monde entier devraient également assister à une réception organisée par le gouvernement britannique juste après les funérailles.

Buckingham Palace n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire du Washington Post mardi. Le bureau du Premier ministre a refusé de commenter les documents d’orientation divulgués pour les invités étrangers et a référé The Post au gouvernement américain pour tout commentaire sur les opérations de voyage et de sécurité de Biden, tout en reconnaissant que “les arrangements pour différents dirigeants varieront”.

En termes de logistique, les quelque 500 invités attendus ont également été invités à aider à éviter d’encombrer les routes de Londres en prenant des bus partagés pour l’abbaye historique de Westminster, selon les documents rapportés pour la première fois par Politico. Cependant, pour des raisons de sécurité, une exception peut être faite pour que Biden arrive dans sa limousine présidentielle blindée, connue sous le nom de “la Bête” – qu’il a également utilisée lors de la conférence sur le changement climatique COP26 à Glasgow, en Écosse, l’année dernière.

L’empereur du Japon Naruhito, qui quitte rarement son pays, bénéficiera également d’une dispense pour son propre véhicule, tout comme le président Isaac Herzog d’Israël, selon des médias non confirmés.

La Maison Blanche a déclaré au Post qu’elle ne pouvait pas commenter les détails de la sécurité du président.

La limousine présidentielle américaine est blindée, avec des roues plus épaisses, un châssis robuste, un espace élargi pour les passagers, une technologie de communication cryptée sécurisée et des intérieurs ornés pouvant inclure des bureaux rabattables.

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a confirmé sa présence et a déclaré aux médias locaux, “vous verrez une répartition assez uniforme entre les pays du royaume”, se référant au nombre de places disponibles pour les invités du Commonwealth et d’autres nations. D’autres dirigeants, dont le Premier ministre canadien Justin Trudeau, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président brésilien Jair Bolsonaro, sont attendus.

Le dirigeant chinois Xi Jinping a envoyé un message de condoléances au roi Charles III la semaine dernière, selon le ministère chinois des Affaires étrangères, mais on ne sait pas s’il assistera aux funérailles. Les pays avec lesquels le Royaume-Uni entretient des relations diplomatiques tendues, comme le Myanmar et la Biélorussie, pourraient être snobés. La semaine dernière, le Kremlin a rejeté l’idée de la présence du président russe Vladimir Poutine. “Nous n’envisageons pas une telle option”, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, aux médias officiels.

Les funérailles se heurtent également au début d’un autre événement mondial, l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, qui doit commencer cette semaine et durer jusqu’au 27 septembre. Biden “assistera” à l’assemblée, a déclaré lundi l’attaché de presse Jean-Pierre. «Ils travaillent sur les détails à ce sujet. Une fois que nous en aurons plus, nous serons heureux de le partager.

Pendant ce temps, la Grande-Bretagne est au milieu d’une période de deuil national officiel déclarée par le gouvernement peu après la mort de la reine jeudi. Il se terminera lundi soir après les funérailles, qui sont également un jour férié avec de nombreuses personnes en arrêt de travail et des étudiants déscolarisés.

Des millions de personnes devraient affluer à Londres pour apercevoir les adieux historiques à la reine. De nombreux Britanniques ont enduré de longues files d’attente et une sécurité de type aéroportuaire pour rendre un dernier hommage à leur monarque alors qu’elle se trouve dans l’État.

Le roi Charles III est actuellement en tournée aux quatre coins du Royaume-Uni avant les funérailles, aux côtés de la reine consort Camilla.

Les funérailles d’État de la mère d’Elizabeth ont eu lieu à l’abbaye de Westminster en 2002, tout comme celles de la princesse Diana en 1997. Le dernier monarque à y avoir organisé des funérailles d’État était le roi George II en 1760.