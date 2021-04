WASHINGTON – Le président Joe Biden a évoqué jeudi les sanctions radicales que son administration a imposées à la Russie, une initiative qui vise à remédier à une litanie de comportements malveillants et qui devrait dégoûter Moscou.

« Si la Russie continue d’interférer avec notre démocratie, je suis prêt à prendre de nouvelles mesures pour y répondre. Il est de ma responsabilité en tant que président des États-Unis de le faire », a déclaré Biden depuis la Maison Blanche.

« J’étais clair avec le président Poutine que nous aurions pu aller plus loin, mais j’ai choisi de ne pas le faire, j’ai choisi d’être proportionné », a déclaré Biden à propos des mesures, ajoutant qu’il ne voulait pas « lancer un cycle d’escalade et conflit avec la Russie. «

Biden a également déclaré qu’il avait proposé lors d’un appel téléphonique avec Poutine que les deux se rencontrent en personne cet été en Europe pour discuter d’une série de questions urgentes.

L’administration Biden a déchaîné plusieurs sanctions qui ont nommé 32 personnes et entités russes pour leur rôle dans la tentative d’influencer l’élection présidentielle américaine de 2020, cinq personnes et trois entités liées à l’annexion illégale par la Russie de la Crimée ukrainienne et six entreprises technologiques pour soutenir les services de renseignement russes. .

En outre, le département d’État a annoncé l’expulsion de 10 fonctionnaires de l’ambassade de Russie à Washington.

La Russie a longtemps balayé les allégations d’ingérence dans les élections américaines, les violations des droits de l’homme, les cyberattaques ainsi que les rapports faisant état de primes sur les troupes américaines servant en Afghanistan.

Le mois dernier, l’administration Biden a émis ses premières sanctions contre la Russie pour l’empoisonnement présumé et la détention ultérieure du critique de Poutine Alexey Navalny.

Navalny, l’un des principaux critiques du président russe Vladimir Poutine, s’est envolé pour la Russie depuis Berlin, où il a passé près de six mois à se remettre d’un empoisonnement aux agents neurotoxiques survenu en août dernier. Il a été arrêté au contrôle des passeports et condamné plus tard à plus de deux ans de prison. Les États-Unis ont réitéré leurs appels à sa libération immédiate.

Le Kremlin a nié à plusieurs reprises avoir joué un rôle dans l’empoisonnement de Navalny.

La réaction enflammée de Moscou