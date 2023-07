Biden prend le tour de la victoire alors que l’inflation se refroidit

WASHINGTON – Le président Joe Biden a célébré mercredi de nouvelles données montrant que l’inflation se refroidissait plus rapidement que prévu.

« De bons emplois et des coûts réduits : c’est Bidenomics en action », a déclaré Biden dans un communiqué. « Le rapport d’aujourd’hui apporte de nouvelles preuves encourageantes que l’inflation est en baisse alors que notre économie reste forte. »

Les données sont des nouvelles positives pour l’économie – et aussi pour Biden, qui brigue un second mandat. Une économie forte a tendance à profiter à l’opérateur historique et le ralentissement de l’inflation pourrait éloigner les adversaires.

Le Bureau of Labor Statistics a publié mercredi le rapport sur l’indice des prix à la consommation pour juin, un indicateur populaire de l’inflation. D’une année à l’autre, l’inflation a augmenté de 3 %, le niveau le plus bas en plus de deux ans.

Sur une base mensuelle, l’indice, qui mesure une large gamme de prix des biens et services, a augmenté de 0,2 %. L’IPC de base, qui n’inclut pas les coûts des aliments et de l’énergie, a augmenté de 4,8 % par rapport à il y a un an et de 0,2 % sur une base mensuelle.

« Les salaires réels du travailleur américain moyen sont désormais plus élevés qu’ils ne l’étaient avant la pandémie, les travailleurs les moins bien rémunérés enregistrant les gains les plus importants », a déclaré Biden. « Nos progrès en matière de création d’emplois tout en réduisant les coûts pour les familles ne sont pas un hasard, et je continuerai à me battre chaque jour pour réduire les coûts pour les familles. »