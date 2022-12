Biden prend la parole lors d’une veillée en l’honneur des victimes de la violence armée

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a de nouveau appelé mercredi à l’interdiction des soi-disant armes d’assaut alors qu’il s’exprimait lors d’une veillée en l’honneur des victimes de la violence armée, un événement qui se déroule près de 10 ans après le massacre de l’école élémentaire Sandy Hook à Newtown, Connecticut, qui a stimulé une nouvelle génération de plaidoyer pour des restrictions plus strictes sur les armes à feu.

« C’est juste du bon sens. C’est du simple bon sens », a déclaré Biden lors de la veillée nationale pour toutes les victimes de la violence armée, à l’église épiscopale Saint-Marc.

C’était la première fois qu’un président américain s’exprimait lors de la veillée annuelle, qui en est maintenant à sa 10e année, selon les organisateurs de l’événement. Bien que la célébration soit dirigée par la Newtown Action Alliance Foundation, elle vise à honorer toutes les victimes de la violence armée à l’échelle nationale et le groupe devrait être rejoint par plus de 100 autres organisations aux vues similaires.

Tués à Sandy Hook lors de la fusillade à l’école le 14 décembre 2012, 20 élèves de première année et six éducateurs.

Biden, longtemps partisan de restrictions plus strictes à l’utilisation des armes à feu, a signé les restrictions les plus importantes en trois décennies en juin, à la suite de la fusillade à la Robb Elementary School à Uvalde, au Texas. La législation a imposé des vérifications d’antécédents plus strictes pour les plus jeunes acheteurs, restreint les armes à feu d’un plus grand nombre de délinquants violents domestiques et a permis aux États de promulguer plus facilement des lois «drapeau rouge» qui aident les autorités à saisir les armes à feu de ceux qui sont considérés comme une menace pour eux-mêmes ou pour les autres.

Biden a noté mercredi l’adoption du projet de loi, suscitant les applaudissements du public à Saint-Marc. Mais il a dit que ce n’était “toujours pas suffisant”.

“Notre travail continue pour limiter le nombre de balles qui peuvent se trouver dans une cartouche, le type d’armes qui peuvent être achetées et vendues… tenter d’interdire les armes d’assaut, toute une gamme de choses”, a-t-il déclaré.

Biden a continué à faire pression pour plus de restrictions et appelle régulièrement à une soi-disant interdiction des armes d’assaut, bien que le Congrès manque de soutien suffisant pour adopter une législation qui restreindrait ces armes de grande puissance qui peuvent tuer de nombreuses personnes rapidement.

“L’idée que nous autorisons toujours l’achat d’armes semi-automatiques est malade. Juste malade », a déclaré Biden à Thanksgiving. Il a alors mentionné qu’il commencerait à compter les votes au Congrès pour une telle interdiction, bien que la Maison Blanche ait refusé de répondre mercredi si Biden l’avait fait.

Le président a salué les familles qui veillaient à l’église : « L’Écriture dit que la lumière brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne la surmontent pas. Vous tous ici ce soir, vous êtes la lumière… et vos proches et vos amis, ils sont la lumière. Et ils seront toujours avec vous, quoi qu’il arrive.

Lorsque Biden et d’autres législateurs parlent d ‘«armes d’assaut», ils utilisent un terme inexact pour décrire un groupe d’armes à feu de grande puissance ou de longs fusils semi-automatiques, comme un AR-15, qui peuvent tirer 30 coups rapidement sans recharger.

Autrefois interdites aux États-Unis, les armes à feu de grande puissance sont désormais l’arme de choix des jeunes hommes responsables de bon nombre des fusillades de masse les plus dévastatrices. Le Congrès a autorisé les restrictions mises en place pour la première fois en 1994 sur la fabrication et la vente des armes à expirer une décennie plus tard, incapable de rassembler le soutien politique pour contrer le puissant lobby des armes à feu et rétablir l’interdiction des armes.

La probabilité que les législateurs approuvent de telles restrictions diminuera encore plus l’année prochaine, lorsque les républicains détiendront une faible majorité à la Chambre.

Seung Min Kim, Associated Press