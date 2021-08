Biden prend la parole après le rapport sur le harcèlement sexuel de Cuomo

[The stream is slated to start at 3:45 p.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le président Joe Biden doit prononcer une allocution après un rapport choquant publié mardi alléguant que le gouverneur de New York Andrew Cuomo a harcelé sexuellement au moins 11 femmes.

Le rapport de 165 pages était le produit d’une enquête de plusieurs mois menée par les enquêteurs du bureau du procureur général de l’État de New York, Letitia James, et comprenait des entretiens avec 179 témoins et un examen de dizaines de milliers de documents.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le message de la Maison Blanche aux accusateurs de Cuomo est que toutes les femmes qui ont « vécu ce type d’expérience … méritent d’être traitées avec respect et dignité ».

Les remarques de Biden devaient à l’origine se concentrer sur les efforts de son administration pour faire vacciner davantage d’Américains et de personnes dans le monde.

Le président devrait annoncer que les États-Unis ont fait don et expédié plus de 110 millions de doses de vaccins Covid dans plus de 60 pays pour aider à combattre la pandémie à l’étranger.

Biden devrait également détailler les efforts visant à augmenter les taux de vaccination aux États-Unis, qui sont confrontés à une augmentation des infections et des hospitalisations due à la variante delta hautement contagieuse.

Le président devrait également marquer les États-Unis atteignant son objectif, fixé en mai, d’avoir 70% des adultes américains avec au moins une injection de vaccin. L’administration a atteint cet objectif un mois plus tard qu’elle ne le souhaitait.

