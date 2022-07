Biden prend la parole après avoir rencontré MBS en Arabie saoudite

“Pour un président américain, garder le silence sur la question des droits de l’homme est incompatible avec qui nous sommes et qui je suis”, a déclaré Biden aux journalistes à Djeddah. Le président a ajouté que le prince héritier lui avait dit qu’il n’avait rien à voir avec la disparition et le meurtre de Khashoggi.

Biden a publié la semaine dernière un éditorial dans le Washington Post — le journal de Khashoggi — justifiant sa visite en Arabie Saoudite.

“Dès le départ, mon objectif était de réorienter – mais pas de rompre – les relations avec un pays qui est un partenaire stratégique depuis 80 ans”, a écrit Biden dans cet article, qui mentionne une fois le journaliste assassiné par son nom.

“Je sais que nombreux sont ceux qui ne sont pas d’accord avec ma décision de me rendre en Arabie saoudite”, a écrit le président. “Mes opinions sur les droits de l’homme sont claires et de longue date, et les libertés fondamentales sont toujours à l’ordre du jour lorsque je voyage à l’étranger, comme elles le seront pendant ce voyage, tout comme elles le seront en Israël et en Cisjordanie.”

Dans un communiqué vendredi, l’éditeur du Washington Post, Fred Ryan, a déclaré que le coup de poing de Biden “a projeté un niveau d’intimité et de confort qui offre à MBS la rédemption injustifiée qu’il cherchait désespérément”.

La fiancée de Khashoggi, Hatice Cengiz, a retweeté une photo du poing de Biden frappant le prince, avec un message du compte Twitter de Khashoggi : “Hey @POTUS. Est-ce la responsabilité que vous avez promise pour mon meurtre. Ce sang de la prochaine victime de MBS est entre vos mains.”

Lorsqu’on lui a demandé de répondre au tweet de la fiancée de Khashoggi, Biden a déclaré qu’il était désolé qu’elle se sente ainsi.

“Je suis désolé qu’elle ressente cela. J’étais simple à l’époque. J’étais simple aujourd’hui”, a déclaré Biden.

La monarchie saoudienne, riche en pétrole, est un partenaire stratégique majeur pour les États-Unis et le premier acheteur d’armes fabriquées aux États-Unis. Ce rôle a protégé le royaume des sanctions de représailles contre la mort de Khashoggi et la guerre menée par les Saoudiens au Yémen.