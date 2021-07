Biden prend deux chemins pour mettre fin aux guerres en Irak et en Afghanistan

WASHINGTON – Lorsqu’il s’agit de mettre un terme aux guerres américaines, le contraste entre la gestion de l’Irak et de l’Afghanistan par le président Biden s’accentue. Lundi à la Maison Blanche, M. Biden a promis au Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi que les États-Unis mettraient fin à leur mission de combat là-bas d’ici la fin de l’année. « Nous n’allons pas être, d’ici la fin de l’année, dans une mission de combat », a-t-il déclaré. Mais le président a également précisé que la plupart des 2 500 soldats américains actuellement stationnés en Irak resteraient, simplement reclassés sur papier dans des rôles de conseil et de formation. Le rôle des États-Unis, a-t-il déclaré, serait de « continuer à former, à aider, à aider et à faire face à l’EIIS à mesure qu’il arrive ». En Afghanistan, cependant, les États-Unis font une rupture beaucoup plus nette, retirant leurs troupes et mettant officiellement fin à leur mission militaire d’ici la fin août. M. Biden a également déclaré que la mission consistant à refuser aux terroristes un refuge dans le pays était accomplie depuis longtemps et que laisser des forces sur le terrain ne valait plus le prix du sang et de l’argent.

Les différentes manières dont le président a géré les deux guerres, qui ont commencé après les attentats du 11 septembre 2001, offrent un aperçu non seulement des intérêts stratégiques de l’Amérique, mais aussi de sa vision des deux conflits. En se retirant d’Afghanistan, M. Biden a déclaré qu’il n’y avait plus aucune raison de croire que les États-Unis pourraient transformer le pays en une démocratie stable. Mais dans le conflit en Irak, une autre guerre vieille de plusieurs décennies que beaucoup considèrent comme plus coûteuse que celle en Afghanistan, il considère une présence américaine comme nécessaire, au moins en partie, pour conjurer l’influence de l’Iran et la menace persistante de la État islamique. Le président Donald J. Trump a également créé une pression politique pour que M. Biden fasse sortir les États-Unis d’Afghanistan. Les responsables de l’administration Biden ont déclaré qu’ils étaient déterminés à honorer un accord que l’administration Trump avait signé avec les talibans en février 2020 pour que les troupes américaines se retirent d’Afghanistan. M. Trump n’a pas conclu un tel pacte concernant un retrait des forces d’Irak.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a refusé de préciser le nombre de soldats qui resteraient en Irak. « Les chiffres seront déterminés par ce qui est nécessaire pour la mission au fil du temps », a-t-elle déclaré. Cette mission est stratégiquement importante pour les États-Unis. Même si le califat physique de l’État islamique est révolu depuis longtemps, les responsables militaires de la lutte contre le terrorisme estiment que le groupe militant compte encore 8 000 à 16 000 combattants de la guérilla opérant en Irak et en Syrie.

Les forces américaines en Irak soutiennent également environ 900 soldats américains en Syrie voisine, où les Forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis continuent de mener des opérations terrestres contre l’État islamique dans le nord-est du pays. Si les États-Unis devaient se retirer d’Irak, cela rendrait le soutien à la mission syrienne beaucoup plus difficile. De nombreux responsables de l’administration Biden sont également hantés par l’échec du retrait d’Irak en 2011. Les États-Unis ont été retirés trois ans plus tard après que James Foley, un journaliste américain, a été décapité par l’État islamique en août 2014 pour une vidéo de propagande et le groupe s’empare du tiers nord du pays. À la tête des forces américaines en Irak, le général Lloyd J. Austin III a supervisé la mission de retrait de 2011. Il est maintenant le secrétaire à la défense de M. Biden. Richard N. Haass, le président du Council on Foreign Relations, a déclaré qu’une réticence à quitter complètement l’Irak « pourrait être une gueule de bois de la décision d’Obama de partir pour n’avoir qu’à y revenir ». Et tandis que les responsables américains insistent sur le fait qu’ils ne gardent pas de troupes en Irak pour combattre l’Iran ou les milices soutenues par l’Iran, la présence militaire là-bas permet également aux États-Unis de surveiller l’Iran de plus près. La frappe de drone qui a tué le général de division Qassim Suleimani, un puissant commandant iranien, par exemple, a été lancée depuis la base aérienne d’Al Asad dans l’ouest de l’Irak. « Les troupes américaines en Irak aident dans un sens politique à équilibrer ou à contenir l’Iran, qui est une menace régionale sérieuse », a déclaré James F. Jeffrey, ancien ambassadeur américain en Irak. Les incitations à rester, combinées au manque de pression politique à la maison pour partir, ont fait de l’annonce de M. Biden lundi une pièce maîtresse du théâtre diplomatique qui n’a fait qu’officialiser l’état actuel des choses. « L’objectif des deux parties est de ne rien changer et de garder environ 2 500 soldats américains là-bas qui feraient des choses qu’ils font déjà », a déclaré Sarhang Hamasaeed, directeur des programmes pour le Moyen-Orient à l’Institut américain de la paix. « C’est soutenir les forces de sécurité irakiennes, mais pas engager le combat. »

Les troupes américaines n’accompagnent plus les forces irakiennes à la recherche des poches restantes de combattants de l’État islamique. Pourtant, les experts de la région ont déclaré que l’annonce de lundi convenait à la fois aux gouvernements irakien et américain dans leurs objectifs politiques, même si cela n’a pas fait grand-chose pour changer la situation sur le terrain en Irak. « Le gouvernement irakien peut dire que nous sommes moins dépendants de ces étrangers, et l’administration Biden peut citer cela comme un autre exemple de la façon dont il réduit l’implication de l’Amérique dans ces conflits à long terme au Moyen-Orient », a déclaré M. Haass. . En effet, M. al-Kadhimi subit la pression des partis politiques chiites irakiens pour mettre fin à la mission américaine en Irak depuis la frappe de janvier 2020 qui a tué le général Suleimani et un commandant de milice irakien, Abu Mahdi al-Muhandis. « Si vous quittez l’Irak, l’Iran ira de plus en plus profondément et dominera l’État, lui donnant le contrôle des réserves énergétiques stratégiques », a déclaré M. Hamasaeed. « Ce n’est pas bon pour l’économie mondiale et la stabilité et les efforts pour freiner l’agenda de l’Iran dans la région. » M. Biden a une longue histoire avec l’Irak. Mais lorsque M. Biden s’est rendu en Irak en novembre 2011, c’était son septième voyage en tant que vice-président et son 16e au cours de sa carrière politique. À la fois sénateur et vice-président, il s’est imposé comme une voix influente sur la politique irakienne, cultivant des relations étroites avec ses dirigeants politiques. Il a développé une connaissance apparemment encyclopédique de la politique tribale du pays et parle avec délectation de ses querelles et rivalités enchevêtrées. Au cours de la campagne de 2020, M. Biden a faussement affirmé qu’il s’était toujours opposé à une intervention militaire là-bas depuis « le moment où elle a commencé », malgré le vote pour autoriser la force militaire en 2002. En réalité, il était un critique de la gestion du conflit par l’administration Bush. mais ne s’est pas opposé à l’intervention dès le début. Sa campagne a par la suite précisé à Le Washington Post qu’il « s’est mal exprimé ».

« Il s’est opposé à la façon dont nous sommes allés à la guerre et à la façon dont la guerre était menée », a déclaré Antony J. Blinken, aujourd’hui secrétaire d’État, pendant la campagne. « Il a pendant de nombreuses années qualifié son vote d’erreur et en assume l’entière responsabilité. » Début 2009, le président Barack Obama a confié à M. Biden le portefeuille de l’Irak, une décision qui a fait sourciller car la secrétaire d’État Hillary Rodham Clinton semblait être le candidat le plus évident. À l’époque, le fils de M. Biden, Joseph R. Biden III, connu sous le nom de Beau, servait en Irak avec la Garde nationale du Delaware. Son commandant en chef était M. Austin.