Biden prend des mesures pour protéger l’accès aux soins de santé reproductive

8 juillet 2022 – Le président Joe Biden a signé aujourd’hui un décret exécutif qui vise à repousser les efforts déployés dans plusieurs États pour étendre les restrictions à l’avortement après la décision de la Cour suprême sur Roe v. Wade.

Le décret exécutif appelle les agences fédérales à élargir l’accès aux soins génésiques, à lutter contre la désinformation et à protéger la vie privée des patients qui recherchent des soins génésiques.

Soins d’avortement hors de l’État

Biden a demandé au ministère de la Justice de protéger le droit des femmes de se rendre dans des États où l’avortement est légal. Selon l’ordonnance, le procureur général fournira une protection juridique aux femmes qui voyagent hors de l’État pour avorter et aux prestataires de soins de santé qui proposent des avortements à ces patientes.

Un groupe de travail interinstitutions sur l’accès aux soins de santé procréative sera formé pour améliorer les services procréatifs et accroître l’accès des femmes à ces services. Le groupe de travail sera dirigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux et travaillera avec d’autres agences pour mettre en œuvre le plan de Biden. Le département est invité à “s’assurer que tous les patients, y compris les femmes enceintes et les filles, reçoivent les soins d’urgence dont ils ont besoin en vertu de la loi fédérale”, a déclaré Biden.