WASHINGTON – À la suite de l’émeute meurtrière du 6 janvier au Capitole, le président Joe Biden demande à la communauté du renseignement d’évaluer la menace d’extrémisme violent domestique aux États-Unis et d’explorer de nouvelles politiques pour faire face aux réseaux extrémistes.

Un effort en trois volets, dévoilé vendredi par l’attachée de presse Jen Psaki, consiste à charger le bureau du directeur du renseignement national de mener une «évaluation complète des menaces» pour aider à façonner les politiques pour faire face à la montée de l’extrémisme violent national. Le FBI et le Département de la sécurité intérieure se consulteront sur les travaux.

«L’assaut du 6 janvier contre le Capitole et les morts et destructions tragiques qui se sont produites ont mis en évidence ce que nous savons depuis longtemps», a déclaré Psaki. «La montée de l’extrémisme violent domestique est une menace sérieuse et croissante à la sécurité nationale. L’administration Biden affrontera cette menace avec les ressources et la résolution nécessaires. »

L’accusation de l’administration intervient deux semaines après que des émeutiers pro-Trump ont pris d’assaut le Capitole alors que le Congrès comptait les votes électoraux, entraînant cinq décès, dont un policier. Parmi les émeutiers figuraient les organisateurs de Proud Boys, un groupe extrémiste lié au nationalisme blanc, et d’autres organisations d’extrême droite.

Biden a également ordonné au Conseil de sécurité nationale de renforcer sa capacité à contrer les menaces d’extrémisme violent national, selon Psaki.

La NSA entreprendra un examen des politiques, a-t-elle déclaré, pour déterminer comment le gouvernement peut partager les informations plus efficacement pour faire face aux menaces, prévenir la radicalisation et perturber les réseaux extrémistes violents. Elle a déclaré que cela complèterait le travail déjà en cours entre les agences.

«Nous devons mieux comprendre son étendue actuelle et les lacunes éventuelles», a-t-elle déclaré.

En outre, Biden a demandé à tous les départements et agences fédéraux concernés de «renforcer et d’accélérer» les efforts de lutte contre l’extrémisme violent national, a déclaré Psaki.

Psaki a déclaré que la Maison Blanche s’était engagée à développer des politiques et des stratégies visant l’extrémisme violent national qui sont «basées sur des faits, sur une analyse objective et rigoureuse et sur notre respect de la liberté d’expression et d’activités protégées par la Constitution».

Elle n’a pas précisé quels changements de politique potentiels pourraient être envisagés.

