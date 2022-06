Biden prend des mesures pour limiter les niveaux de nicotine dans les cigarettes

“Abaisser les niveaux de nicotine à des niveaux minimalement addictifs ou non addictifs réduirait la probabilité que les générations futures de jeunes deviennent accros à la cigarette et aideraient davantage de fumeurs actuellement dépendants à arrêter”, a déclaré le commissaire de la FDA, Robert Califf, MD, dans un communiqué.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a publié un remarquer qui détaille les plans d’une nouvelle règle visant à créer une quantité maximale autorisée de nicotine dans certains produits du tabac. La FDA prendrait des mesures, selon l’avis, “pour réduire la dépendance à certains produits du tabac, donnant ainsi aux utilisateurs dépendants une plus grande capacité à arrêter de fumer”. La norme de produit aiderait également les non-fumeurs intéressés à essayer le tabac, principalement les jeunes, à commencer à fumer et à devenir des habitués.

La règle proposée a été rapportée pour la première fois par Le Washington Post.

La FDA a publié en 2018 une étude dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre qui a estimé qu’une limite potentielle sur la nicotine dans les cigarettes pourrait, d’ici l’an 2100, empêcher plus de 33 millions de personnes de devenir des fumeurs réguliers et prévenir le décès de plus de 8 millions de personnes de maladies liées au tabac.

L’action visant à réduire les niveaux de nicotine cadrerait avec l’objectif du président Joe Biden de réduire de moitié les taux de mortalité par cancer sur 25 ans. Chaque année, selon l’American Cancer Society, environ 480 000 morts (environ 1 sur 5) sont liés au tabagisme. Actuellement, environ 34 millions d’adultes américains fument encore des cigarettes.

Matthew Myers, président de la Campagne pour des enfants sans tabac, a qualifié la règle proposée de “proposition véritablement révolutionnaire”.

“Il n’y a aucune autre action unique que notre pays puisse prendre qui empêcherait plus de jeunes de devenir dépendants du tabac ou qui aurait un plus grand impact sur la réduction des décès dus au cancer, aux maladies cardiovasculaires et aux maladies respiratoires”, a déclaré Myers dans un communiqué.