Biden prédit un face-à-face avec Trump en 2024

Le président américain a déclaré aux donateurs réunis que le milliardaire serait probablement le candidat républicain aux prochaines élections.

Les élections présidentielles américaines de 2024 se résumeront probablement à un choix entre Donald Trump et Joe Biden, a déclaré le président en exercice à un groupe de ses donateurs lors d’une collecte de fonds privée à New York, selon un rapport de Bloomberg.

« Il pourrait être à nouveau le candidat. On dirait qu’il est destiné à être à nouveau le candidat. Biden a parlé de la probabilité que Trump devienne le candidat du Parti républicain aux élections.

L’ancien président bénéficie actuellement d’une avance significative sur les autres candidats du parti. La moyenne des sondages nationaux RealClearPolitics suggère que Trump a une avance de 46 % sur son plus proche challenger, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis.

Dans un message adressé mercredi à ses partisans à New York, Biden a souligné que « tous les Américains qui aiment la démocratie » devraient « s’unir » lors des prochaines élections pour l’aider à obtenir un second mandat et « sauvons la démocratie américaine ».

Biden a également averti les participants à la collecte de fonds, qui auraient payé jusqu’à 7 500 dollars chacun pour l’entendre parler, que l’ancien président américain constituait une menace pour le pays, selon Tamara Keith, correspondante principale de NPR à la Maison Blanche.

« Donald Trump et ses républicains MAGA sont déterminés à détruire la démocratie américaine. » a déclaré Biden, insistant sur le fait que lui, en revanche, « Toujours défendre, protéger et lutter pour notre démocratie. »

En savoir plus Seuls 34 % des électeurs américains pensent que Biden terminerait son deuxième mandat – sondage

Selon une récente enquête de CBS News, seuls 34 % des électeurs américains inscrits pensent que Joe Biden serait en mesure de terminer un deuxième mandat s’il parvenait à remporter les prochaines élections. Un sondage du Wall Street Journal d’août a également révélé que 73 % des électeurs pensent que Biden est trop vieux pour briguer un second mandat.

Les électeurs ont exprimé à plusieurs reprises leur faible confiance dans la santé physique et mentale du président de 80 ans – une question insistée à plusieurs reprises par Donald Trump, qui a appelé l’actuel dirigeant américain « incompétent. »

« Je l’ai regardé hier, il n’arrivait pas à mettre deux phrases [together]il ne peut pas parler, « Trump a dit à propos de Biden la semaine dernière. « Ce n’est pas une question d’âge, c’est une question de compétence. »

Pendant ce temps, la plupart des sondages montrent actuellement Biden et Trump au coude à coude à plus d’un an des élections de 2024. L’enquête CBS a montré que Trump battait Biden d’un seul point de pourcentage, entre 50 % et 49 %, avec 1 % d’indécis.