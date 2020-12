WILMINGTON, Del. (AP) – Le président élu Joe Biden prédit un «avenir sombre» si le Congrès ne prend pas rapidement des mesures sur un projet de loi d’aide aux coronavirus au milieu d’un pic de virus à l’échelle nationale qui entrave la reprise économique du pays.

Il a également exprimé sa préoccupation quant au fait que, jusqu’à présent, il n’avait vu «aucun plan détaillé» de l’administration Trump sur la façon de distribuer un vaccin approuvé contre le coronavirus, mais a déclaré que lui et son équipe travaillaient sur leur propre proposition pour combler les lacunes.

Biden a prononcé une allocution vendredi après-midi en réaction au rapport national sur l’emploi de novembre, qui montrait une forte baisse des embauches aux États-Unis alors même que le pays comptait environ 10 millions d’emplois en dessous des niveaux d’avant la pandémie. Le démocrate a qualifié le rapport de «désastreux» et a déclaré qu’il «montrait que l’économie calait», mais il a déclaré qu’une action rapide du Congrès pouvait enrayer certains des dégâts.

«Si nous agissons maintenant – je veux dire maintenant – nous pouvons commencer à reprendre de l’élan et commencer à reconstruire un avenir meilleur», a-t-il déclaré. «Il n’y a pas de temps à perdre.»

La flambée des cas de virus a conduit les États et les municipalités à annuler leurs plans de réouverture. Et d’autres restrictions pourraient être en route, car les températures plus basses et les voyages de vacances conduisent à des enregistrements de cas confirmés et de décès. Biden a déclaré que bien qu’il ne soutienne pas un verrouillage national, il prévoyait de demander aux Américains de s’engager à porter un masque pendant 100 jours pour aider à lutter contre le virus comme l’un de ses premiers actes en tant que président.

Mais l’un de ses principaux défis pour inverser le cours de la pandémie de coronavirus sera de distribuer un vaccin. Alors que l’administration Trump a entrepris une certaine planification autour de la distribution des vaccins, Biden a déclaré vendredi que leur proposition manquait de détails importants.

« Il n’y a pas de plan détaillé – que nous avons vu, de toute façon – quant à la façon dont vous faites sortir un vaccin d’un récipient, dans une seringue d’injection, dans le bras de quelqu’un », a-t-il dit.

Le président élu a déclaré que si son équipe était d’accord avec certaines des priorités que l’administration Trump a énoncées dans son plan de distribution de vaccins, il reste encore du travail à faire.

L’histoire continue

L’une des principales questions, a ajouté Biden, est de savoir comment faire parvenir le vaccin aux communautés minoritaires, qui sont touchées de manière disproportionnée par le virus. Il travaille sur un «plan global» et il a demandé à l’expert gouvernemental en maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, de faire partie de son équipe COVID-19 pour aider à cette planification. Biden a déclaré que la distribution à elle seule était une «proposition très coûteuse».

C’est en partie la raison pour laquelle le président élu a lancé des appels au Congrès pour qu’il agisse maintenant sur un projet de loi sur le soulagement des coronavirus.

Bien qu’il ait apporté son soutien à un projet de loi bipartisan de secours économique d’environ 900 milliards de dollars, Biden l’a appelé juste un «acompte» et a déclaré qu’il en faudrait beaucoup plus une fois qu’il prendra ses fonctions l’année prochaine.

Vendredi, il a déclaré que son équipe et lui avaient consulté les dirigeants syndicaux, les PDG, les maires et les gouverneurs pour élaborer leur propre projet de loi d’aide aux coronavirus, qui sera sa première priorité législative en tant que président.

«Le combat contre COVID ne sera pas gagné en janvier seulement», a-t-il déclaré.

Biden a exprimé son optimisme quant à la possibilité de conclure un accord avec les républicains lorsqu’il prendra ses fonctions, mais il est certain qu’il fera face à une lourde tâche pour faire passer un projet de loi à travers un Sénat étroitement divisé. Les démocrates et les républicains sont dans l’impasse sur un projet de loi d’aide aux coronavirus depuis des mois, les républicains s’opposant à un projet de loi précédent plus cher qui a été adopté par la Chambre.

Biden a déclaré vendredi qu’il prévoyait de demander au Congrès un financement pour des tests élargis, la distribution de vaccins, une aide au chômage et une aide pour les personnes menacées d’expulsion. Il a dit qu’il serait important de travailler avec le Congrès pour passer une aide supplémentaire parce que «le pays sera dans une situation désespérée, désastreuse, si ce n’est pas le cas».

Il a également cité sa relation de longue date avec le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Comme preuve de son optimisme.

« Il me connaît », a déclaré Biden. «Il sait que je suis aussi droit qu’une flèche lorsque je négocie. Il sait que je tiens mes engagements et que je n’essaye jamais d’embarrasser l’opposition.

La pandémie de coronavirus affectera plus que la seule orientation législative de Biden lorsqu’il prendra ses fonctions. Il a déclaré vendredi que cela affecterait certainement son inauguration le 20 janvier et que les problèmes de santé publique signifiaient qu’il devra sauter certaines des festivités traditionnelles qui accompagnent l’événement.

Il a déclaré qu’il n’y aurait probablement pas «un gigantesque défilé inaugural» sur Pennsylvania Avenue ou «un million de personnes dans le centre commercial» pour assister à son assermentation. Il a prédit que cela ressemblerait davantage à la Convention nationale démocrate, qui était en grande partie virtuelle et diffusé à la télévision et en ligne.

«Mon objectif est avant tout de garantir la sécurité des États-Unis, tout en permettant aux gens de célébrer», a déclaré Biden. «Pour célébrer et se voir célébrer.»