Cependant, le président américain a toujours insisté sur le fait qu’il armerait Taïwan et « répondrait » à toute tentative de Pékin de reprendre l’île

Le président américain Joe Biden a déclaré aux journalistes qu’il y aurait bientôt une « dégel » dans les relations entre Washington et Pékin. Alors que les sanctions américaines sont toujours en place et que les dirigeants du G7 accusent la Chine de représenter une menace militaire et économique, Pékin a remis en question le discours de Biden « la sincérité. »

S’exprimant lors d’une conférence de presse dimanche après le sommet des dirigeants du G7 à Hiroshima, au Japon, Biden a déclaré que la communication diplomatique entre les États-Unis et la Chine avait cessé après l’abattage d’un ballon de surveillance chinois présumé dans l’espace aérien américain en février.

« Tout a changé en termes de parler les uns aux autres, » a déclaré le président américain. Cependant, les relations se sont apparemment améliorées, Biden ajoutant, « Je pense que vous allez voir cela commencer à dégeler très bientôt. »

Biden a cependant suivi sa prédiction de détente avec des messages mitigés sur Taiwan. Après avoir déclaré pour la première fois que les États-Unis soutenaient la politique «Une Chine» – qui reconnaît, mais n’approuve pas la souveraineté de Pékin sur l’île – Biden a ensuite juré que les États-Unis continueraient à vendre des armes à Taipei et a déclaré que « Si la Chine agissait unilatéralement, il y aurait une réponse. »















Biden n’a pas précisé si cette réponse impliquerait l’armée américaine, mais il a déclaré à plusieurs reprises qu’il enverrait des troupes américaines pour repousser une invasion chinoise de Taiwan. La Chine a amèrement condamné ces déclarations, arguant qu’elles « gravement violer » la politique « Une seule Chine ».

Répondant aux commentaires de Biden, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré lundi que son pays maintenait le « les quantités nécessaires de communication » avec les États-Unis.

« Maintenant, les États-Unis disent qu’ils veulent parler à la partie chinoise tout en cherchant à réprimer la Chine par tous les moyens possibles et à imposer des sanctions aux responsables, institutions et entreprises chinois », elle a continué. « Y a-t-il une sincérité dans… une communication comme celle-ci ?

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait de lever les sanctions contre les responsables chinois, dont le ministre de la Défense Li Shangfu, Biden a répondu : « Non, je ne vais pas alléger les sanctions. »

Dans un communiqué conjoint publié samedi, Biden et ses collègues dirigeants du G7 ont dénoncé la Chine pour de soi-disant « coercition économique » la militarisation de la mer de Chine méridionale, et « ingérence » avec des diplomates étrangers.

« Si le sommet du G7 veut discuter de la question de la coercition économique, autant discuter d’abord de la manière dont les États-Unis contraignent les six autres États membres », a-t-il ajouté. Le ministère chinois des Affaires étrangères a répliqué. « L’époque où une poignée de pays occidentaux pouvait se mêler délibérément des affaires intérieures d’autres pays et manipuler les affaires mondiales est révolue. »