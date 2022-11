Biden prédit l’avenir des troupes américaines en Pologne

Le déploiement “temporaire” des forces américaines semble indéfini

Les troupes américaines actuellement stationnées en Pologne sur une base temporaire seront là pour “un long moment,” a déclaré mercredi le président Joe Biden. Le commentaire a été fait en passant à la suite d’un événement à la Maison Blanche, et Biden n’a pas donné de détails. Varsovie a demandé à Washington de mettre en garnison permanente des troupes en Pologne, mais cela violerait techniquement un traité de l’OTAN avec la Russie.

Le correspondant de la radio polonaise Marek Walkuski a posé une question sur les troupes américaines alors que Biden quittait la salle Est.

“Ils seront là pour longtemps” répondit le président américain en s’éloignant.

On ne sait pas combien de soldats américains se trouvent actuellement en Pologne, le principal centre logistique de l’OTAN pour soutenir le gouvernement de l’Ukraine voisine. En mai, l’ambassadeur américain à Varsovie a révélé que plus de 12 600 militaires américains se trouvaient dans le pays, le plus grand nombre de l’histoire.

J’ai demandé @POTUS combien de temps il va garder les troupes américaines en Pologne et dans d’autres pays de l’OTAN. “Écoutez, ils seront là pendant longtemps” – a déclaré Biden en quittant la salle Est. @PR24_pl pic.twitter.com/sJyEQa9VgL – Marek Wałkuski (@Marekwalkuski) 2 novembre 2022

Varsovie a demandé que des forces supplémentaires de l’OTAN soient déployées en Pologne et dans les États baltes en septembre, en réponse à la mobilisation partielle de réservistes en Russie.

Le mois dernier, le conseiller en politique étrangère du président polonais Andrzej Duda, Jakub Kumoch, a déclaré que Washington devrait stationner en permanence des troupes et même des armes nucléaires sur le territoire polonais. Reconnaissant que cela violerait directement l’Acte fondateur OTAN-Russie, Kumoch a qualifié l’élaboration du traité de 1997 de lettre morte, affirmant que Moscou l’avait annulé par son “invasion” d’Ukraine.