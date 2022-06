Biden poussera le Congrès pour un congé de taxe sur l’essence de trois mois

La moyenne nationale pour l’essence ordinaire était de 4,98 $ le gallon lundi, selon AAA, après avoir dépassé 5 $ ce mois-ci. Les prix du pétrole et des carburants raffinés ont atteint leurs plus hauts niveaux en 14 ans, en grande partie à cause de l’invasion russe de l’Ukraine et des sanctions qui en ont résulté, ainsi que d’un rebond de la consommation d’énergie alors que l’économie se remet de la pandémie de coronavirus. La Maison Blanche a de plus en plus tenté de rejeter la responsabilité de la hausse des prix sur la Russie, une stratégie qui n’a pas fait grand-chose pour apaiser l’anxiété des Américains.

M. Biden a également libéré des réserves stratégiques de pétrole et suspendu l’interdiction des ventes estivales de mélanges d’essence à plus forte teneur en éthanol pour tenter de tempérer les hausses de prix à la pompe, alimentant la frustration des militants du climat toujours mécontents de l’effondrement des dépenses climatiques et sociales de M. Biden. forfait.