WASHINGTON – L’administration Biden envisage de faire pression pour une interdiction des cigarettes au menthol, un produit qui a longtemps été la cible des défenseurs de la lutte contre le tabagisme et des militants des droits civiques qui affirment que l’industrie a agressivement commercialisé auprès des Noirs américains, selon un rapport publié.

Le Washington Post a rapporté mercredi que l’administration chercherait également à interdire le menthol et d’autres saveurs dans les cigares produits en série, y compris les petits cigares populaires auprès des jeunes.

L’administration devrait annoncer l’interdiction proposée cette semaine, selon le journal.

L’interdiction de la cigarette ne nécessiterait pas l’approbation du Congrès, mais la Food and Drug Administration devrait soumettre des propositions de règles et solliciter les commentaires du public. Une interdiction définitive pourrait prendre des années et serait probablement contestée devant les tribunaux par l’industrie du tabac, qui a poursuivi à plusieurs reprises la FDA pour bloquer la réglementation anti-tabac.

La FDA n’a fait aucun commentaire.

En 2018, la FDA a décidé de limiter les produits de cigarette électronique aromatisés qui plaisaient aux enfants, y compris les fruits et la menthe, mais le menthol n’était pas inclus. Cela est venu neuf ans après que l’agence a interdit les cigarettes aux «saveurs caractéristiques autres que le menthol», ce qui a également attiré les jeunes.

Une pétition citoyenne déposée en 2013 par un défenseur national de la santé publique a appelé la FDA à interdire le menthol comme l’une de ces «saveurs caractéristiques». La FDA devrait répondre à cette pétition jeudi.

Le tabagisme a diminué ces dernières années, mais le tabagisme reste une des principales sources de maladies et de décès aux États-Unis et dans le monde, en particulier chez les personnes de couleur.

Les jeunes et les Afro-Américains sont plus susceptibles de fumer des cigarettes au menthol, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Environ 54% des fumeurs âgés de 12 à 17 ans utilisent du menthol, et 7 fumeurs afro-américains sur 10 de ce groupe d’âge fument des cigarettes au menthol . Les adultes noirs non hispaniques fument le plus de cigarettes mentholées, selon le CDC.

L’ACLU fait partie de ceux susceptibles de s’opposer à une telle initiative. En 2020, lorsqu’un projet de loi de la Chambre a proposé une interdiction du menthol parmi les autres produits du tabac aromatisés, le groupe de défense des droits a déclaré qu’une telle action aurait des impacts disproportionnés sur les communautés de couleur. Dans une lettre à l’époque adressée au président du comité de la Chambre sur l’énergie et le commerce, l’ACLU a noté que les sanctions pénales découlant de l’application d’une telle interdiction frapperaient plus durement les communautés minoritaires.

Avis:Avec les cigarettes mentholées, Big Tobacco cible la vie des Noirs. Ne permettez pas de profiter de la mort.

Contributeur: Katie Wadington

