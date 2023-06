WASHINGTON – Plusieurs grandes entreprises, dont la société mère de Ticketmaster Nation en direct promettent de mettre fin aux « frais de pacotille » surprises à la suite d’une campagne de pression de l’administration Biden.

Les « frais indésirables » sont des coûts supplémentaires ajoutés à la fin des achats, souvent pour des billets de concert, des centres de villégiature et des locations. Le président Joe Biden a fait de la fin de cette pratique une priorité et a invité des représentants de Live Nation, Airbnb SeatGeek et d’autres pour le rencontrer jeudi.

Live Nation et SeatGeek ont ​​​​convenu avant la réunion de s’engager à montrer tous les frais à l’avance pour l’achat de billets, a déclaré la Maison Blanche. Le site de l’Iowa xBk devrait également le faire. En décembre, Airbnb a commencé à inclure tous les frais dans le prix final après des appels de la Maison Blanche à le faire.

« Les actions volontaires d’aujourd’hui démontrent que les entreprises, grandes et petites, reconnaissent l’importance de fournir aux consommateurs des prix honnêtes et initiaux, plutôt que de les tromper avec des frais surprises à la fin du paiement », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué. « Il ne s’agit également que d’un premier pas vers la lutte contre les frais indésirables dans l’économie. »

Biden a commencé sa campagne contre les « frais indésirables » il y a neuf mois et a inclus des appels aux entreprises privées pour qu’elles le fassent dans son discours sur l’état de l’Union cette année. Le problème a atteint un point d’ébullition en novembre, lorsque les clients ont été confrontés à des prix exorbitants pour les billets de la tournée Eras de Taylor Swift.

« Le président Biden s’est efforcé de réduire les coûts pour les familles qui travaillent dur en faisant baisser l’inflation, en plafonnant les prix de l’insuline pour les personnes âgées et en éliminant les frais de pacotille cachés », a déclaré le directeur du Conseil économique national, Lael Brainard, dans un communiqué. « De plus en plus d’entreprises répondent à l’appel du président afin que les Américains sachent ce qu’ils paient à l’avance et puissent ainsi économiser de l’argent. »