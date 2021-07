Biden pousse le paiement de 100 $ aux destinataires du vaccin Covid alors qu’il ordonne que les travailleurs fédéraux DOIVENT être piqués ou subir des tests réguliers

Les ÉTATS pourraient bientôt commencer à offrir des paiements de 100 $ aux personnes afin de se faire vacciner sous les ordres directs du président Joe Biden – qui a également dit aux travailleurs fédéraux qu’ils doivent se faire vacciner ou subir des tests réguliers et le port d’un masque.

Biden a appelé les gouvernements locaux à allouer des fonds de son plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars pour offrir des paiements de 100 $ aux personnes qui n’ont toujours pas reçu le vaccin.

Biden a dit aux États et aux gouvernements locaux d’offrir des incitations de 100 $ aux gens pour obtenir le jab Crédit : AP

L’argent fournirait « une incitation supplémentaire pour augmenter les taux de vaccination, protéger les communautés et sauver des vies », a déclaré jeudi le département du Trésor.

« Le Trésor est prêt à fournir une assistance technique aux gouvernements des États et locaux afin qu’ils puissent utiliser les fonds efficacement », indique le communiqué du département.

Cela sera utilisé « pour soutenir une vaccination accrue dans leurs communautés, et le Trésor s’associera au ministère de la Santé et des Services sociaux tout au long de cet effort ».

Biden, qui a reçu des critiques pour avoir ignoré les questions concernant les vaccins obligatoires dans l’armée, a fait cette annonce jeudi tout en discutant du coronavirus à la Maison Blanche.

« Je sais que payer des gens pour se faire vacciner peut sembler injuste pour les gens qui se sont déjà fait vacciner », a-t-il commencé.

« Mais voici l’accord : si des incitations nous aident à vaincre ce virus, je pense que nous devrions les utiliser. Nous en bénéficions tous si nous pouvons faire vacciner plus de personnes. »

Biden a signé le plan de secours de 1,9 billion de dollars en mars, qui comprenait 350 milliards de dollars de financement pour aider les gouvernements des États et locaux à se remettre du coronavirus.

Son annonce suit également les directives du département du Trésor qui permettent aux gouvernements locaux de recevoir des fonds pour un tel programme d’incitation aux vaccins.

Certains États ont également offert des incitations aux vaccins par le biais de loteries, d’aliments gratuits et d’autres produits.

Cela survient également quelques jours après que la ville de New York a commencé à proposer le programme de bons de 100 $ – et comme la variante Delta devient rapidement le cas de Covid-19 le plus important du pays.

Biden a également annoncé que tous les employés fédéraux et sous-traitants sont tenus de se faire vacciner, conformément à des directives similaires mises en place à New York et en Californie.

Le mandat exigera que ce personnel présente une preuve de vaccination ou des tests régulièrement négatifs pour les tests PCR sur place.