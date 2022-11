Biden poursuivra la tradition familiale de Nantucket Thanksgiving

WASHINGTON (AP) – La tradition familiale du président Joe Biden consistant à passer les vacances de Thanksgiving à Nantucket pourrait prendre un ton plus sérieux cette année.

Biden et sa famille ont décidé ensemble qu’il devrait se présenter à la présidence en 2020 et ils devraient lancer une autre série de ces conversations sur l’île du Massachusetts cette année alors que le président réfléchit à sa réélection en 2024.

“Mon intention est que je me présente à nouveau”, a déclaré le président après les élections de mi-mandat de ce mois-ci.

Biden et la première dame Jill Biden ont quitté Washington mardi soir, avec l’intention de retourner à la Maison Blanche dimanche. Ils devaient passer une partie du jour de Thanksgiving à appeler les militaires pour les remercier d’avoir servi.

La pause des Fêtes fait suite à quelques semaines mouvementées pour Biden et sa famille, y compris des élections de mi-mandat qui ont vu son Parti démocrate défier les tendances historiques et mieux performer que prévu, et un voyage autour du monde en Égypte, au Cambodge et en Indonésie pour des forums internationaux.

Le week-end dernier, le président et la première dame ont accueilli le mariage de la petite-fille Naomi Biden sur la pelouse de la Maison Blanche, et la famille a célébré le 80e anniversaire de Biden lors du brunch du dimanche. C’est le président le plus âgé de l’histoire des États-Unis.

Lorsqu’on lui a demandé si Biden et sa famille discuteraient de l’opportunité de se présenter à nouveau, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a refusé mardi de commenter le fond de ces pourparlers.

“Il va avoir une conversation privée avec sa famille”, a-t-elle déclaré lors de sa conférence de presse.

Biden et sa femme ont commencé leur tradition annuelle de passer Thanksgiving à Nantucket avant de se marier en 1977. C’était leur moyen de ne pas choisir avec quel côté de la famille passer les vacances. Ils se sont installés sur la pittoresque île du Massachusetts après que l’un des assistants de Biden l’ait suggéré.

L’année dernière, la famille a séjourné dans un complexe tentaculaire appartenant à David Rubenstein, un philanthrope milliardaire et co-fondateur de la société de capital-investissement Carlyle Group.

Darlene Superville, Associated Press