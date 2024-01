Biden pourrait-il vraiment « fermer » la frontière ?

Les responsables actuels et anciens du ministère de la Sécurité intérieure expriment leur inquiétude face à l’affirmation du président Joe Biden ce week-end selon laquelle il souhaite que les autorités « ferment » la frontière.

Lors d’un événement de campagne en Caroline du Sud samedi, Biden a déclaré que les démocrates et les républicains « faisaient de réels progrès » sur un projet de loi qui inclurait de nouvelles mesures de sécurité aux frontières.

“Cela me donnerait également, en tant que président, l’autorité d’urgence pour fermer la frontière jusqu’à ce qu’elle puisse reprendre le contrôle”, a déclaré Biden lors du dîner “First in the Nation” en Caroline du Sud. “Si ce projet de loi était devenu loi aujourd’hui, je fermerais la frontière maintenant et la réparerais rapidement.”

Ses remarques font écho à une déclaration qu’il a publiée vendredi soir, dans laquelle il a déclaré qu’il fermerait la frontière si nécessaire « le jour où je signerais le projet de loi ».

Deux sources proches des négociations ont déclaré que le projet de loi à l’étude obligerait le DHS à fermer la frontière si la moyenne quotidienne de rencontres avec des migrants atteint 5 000 sur une période de sept jours ou si le nombre de passages en une seule journée atteint 8 500.

Lors d’une fermeture, 1 400 migrants sans papiers par jour seraient autorisés à traverser légalement les points d’entrée, mais les restrictions ne seraient levées que lorsque le nombre de rencontres avec des migrants serait tombé en dessous de 75 % du nombre qui a déclenché la fermeture, puis resterait en dessous de 75 % pendant au moins une semaine. Le DHS aurait alors deux semaines pour rouvrir progressivement la frontière. Ce niveau de restriction pourrait maintenir la frontière fermée pendant des mois, ont indiqué les sources.

Actuellement, les agents de la patrouille frontalière appréhendent et traitent les migrants qui traversent la frontière sud, libérant environ 85 % d’entre eux vers les États-Unis avec des dates de comparution devant un juge de l’immigration pour déterminer s’ils reçoivent l’asile ou doivent être expulsés vers leur pays d’origine. Le Mexique a accepté de reprendre 30 000 migrants vénézuéliens, nicaraguayens, haïtiens et cubains par mois, mais un nombre plusieurs fois supérieur transitent vers les États-Unis depuis ces pays.

Recommandé

Deux anciens et deux actuels responsables du DHS affirment que pour fermer la frontière et bloquer les demandeurs d’asile, les États-Unis auraient besoin de la coopération du Mexique pour reprendre beaucoup plus de migrants.

Un responsable de l’administration a repoussé l’idée selon laquelle la fermeture de la frontière provoquerait le chaos.

« Comme l’a dit le président, le Congrès devrait adopter un accord bipartisan qui fournirait de nouveaux outils de contrôle et des ressources supplémentaires pour sécuriser la frontière. Ces ressources supplémentaires seront essentielles à nos capacités, et c’est pourquoi le président les a demandées dans son supplément », a déclaré le responsable de l’administration.

L’un des deux anciens responsables a déclaré que Biden envoyait un message politique mais pas basé sur une réalité logistique.

« On ne peut pas refouler 8 000 migrants par jour sans l’accord des Mexicains », a déclaré l’ancien responsable. « Ce que vous créeriez, ce sont des poussées frénétiques dans les parties affaiblies de la frontière. »

Les parties vulnérables de la frontière comprenaient auparavant des zones reculées de l’Arizona, telles que Lukeville et Del Rio, au Texas, où plus de 10 000 Haïtiens se sont massés en 2021, écrasant les ressources de la patrouille frontalière.

Un autre ancien responsable a déclaré que certains agents et officiers des douanes et de la protection des frontières étaient mécontents que Biden parle de « fermer » la frontière parce que cela pourrait conduire à davantage de troubles et non à une solution.

« Cela semble être strictement politique », a déclaré le deuxième ancien responsable. “Le CBP et la Border Patrol sont assez contrariés à ce stade.”

Les deux responsables actuels ont confirmé que la proposition suscite certaines inquiétudes et ont souligné le fait que des mesures similaires utilisées lors du titre 42, la politique Covid qui visait à empêcher les demandeurs d’asile de traverser la frontière, n’ont été maintenues que pendant une période limitée.

Un porte-parole du gouvernement mexicain n’a pas répondu à une demande de commentaires. Le DHS n’a pas non plus répondu à une demande de commentaires.