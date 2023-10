Le président Joe Biden ne participera pas au scrutin primaire pour l’État clé du New Hampshire, ce qui laisse une ouverture potentielle à la victoire d’un nouveau candidat démocrate.

Le représentant démocrate Dean Phillips a annoncé sa candidature jeudi et s’est présenté vendredi aux primaires du New Hampshire ; il y a déjà un effort d’inscription en cours dans l’État pour Biden.

«J’aime le représentant Phillips et je crois qu’il pourrait gagner le [New Hampshire] Primaire », a déclaré le représentant de l’État du New Hampshire, Steve Shurtleff, ancien président démocrate de la Chambre des représentants, à la Daily Caller News Foundation.

Le représentant démocrate Dean Phillips du Minnesota a annoncé qu’il défierait Biden en 2024 lors d’une interview avec Robert Costa de CBS News diffusée jeudi, citant des inquiétudes concernant l’éligibilité du président. La campagne de Biden a informé mardi le Parti démocrate du New Hampshire (NHDP) qu’elle ne participerait pas à la primaire de l’État, car elle est en conflit avec les règles du Comité national démocrate (DNC), ce qui pourrait fournir à Phillips une ouverture dans la course à l’investiture.

Le DNC a annoncé un nouveau calendrier en février, approuvé par Biden, remplaçant la Caroline du Sud en tête du calendrier et repoussant les primaires du New Hampshire et le caucus de l’Iowa. Le NHDP a décidé de conserver son statut de premier pays, tandis que le Parti démocrate de l’Iowa a cédé au DNC début octobre, ce qui a incité la campagne de réélection de Biden à refuser d’y participer.

“Bien que le président souhaite participer à la Primaire, il est tenu, en tant que candidat démocrate à la présidence, de se conformer aux règles de sélection des délégués pour la Convention nationale démocrate de 2024”, a écrit la directrice de campagne de Biden, Julia Chavez Rodriguez, dans une lettre adressée à l’État partie. “Conformément à ces directives, Biden à la présidence s’abstiendra de soumettre une déclaration de candidature à la primaire avant la date limite de dépôt des candidatures de vendredi pour la primaire.”

Phillips et l’auteur d’auto-assistance Marianne Williamson seront les deux seuls candidats démocrates à figurer officiellement sur le scrutin primaire, cependant, un effort d’inscription par écrit pour Biden est en cours dans l’État clé au début. (EN RELATION : Biden restera à l’écart du scrutin primaire du New Hampshire en raison d’un différend sur le statut de « premier dans la nation »)

« La réalité est que Joe Biden remportera le [New Hampshire] [first-in-the-nation] Primaire en janvier, remportez la renomination à Chicago et serez réélu en novembre prochain », a déclaré le président du NHDP, Ray Buckley. a écrit dans un tweet mardi. “[New Hampshire] les électeurs connaissent et font confiance à Joe Biden, c’est pourquoi il dirige Trump [New Hampshire] à deux chiffres.

Une fin septembre sondage menée par CNN et l’Université du New Hampshire a indiqué que Biden devance l’ancien président Donald Trump dans le New Hampshire de 52 % à 40 % pour un face-à-face de 2024.

Le représentant de l’État du New Hampshire, Steve Shurtleff, ancien président démocrate de la Chambre des représentants, ne soutient encore personne lors de la primaire, mais a déclaré à la Daily Caller News Foundation qu’il aimait Phillips et pensait qu’il avait une chance dans le premier État clé.

«J’aime le représentant Phillips et je crois qu’il pourrait gagner le [New Hampshire] Primaire », a déclaré Shurtleff. “[Buckley] mène une campagne écrite pour le président Biden. En tant que démocrate de longue date, je trouve cela quelque peu fallacieux. Le président a dit au DNC d’avoir [New Hampshire] déplacer sa première primaire centenaire du pays après [South Carolina] et le même jour que le Nevada. Le NHDP ne peut pas déplacer la date des primaires parce que la loi de l’État stipule que notre [New Hampshire] Le secrétaire d’État doit fixer la première date. Puis le président dit qu’il ne déposera pas de dossier [New Hampshire] parce que le NHDP n’a pas modifié la date de ses primaires, comme le DNC le lui avait demandé, sur ordre du président.»

« Alors maintenant, le président du NHDP dirige l’effort de rédaction au nom du président Biden. je ne crois pas [New Hampshire] les électeurs pourraient ou devraient récompenser le président pour ses efforts visant à abolir le système historique. [New Hampshire] primaire », a ajouté Shurtleff.

L’enquête CNN/Université du New Hampshire a révélé que 68 % des électeurs démocrates probables aux primaires ont une opinion favorable de Biden, mais seulement 31 % des démocrates se disent « enthousiastes » quant à la réélection du président. Biden avait 78 % de soutien parmi le petit groupe démocrate, Robert F. Kennedy Jr., qui a depuis changé sa candidature en candidat indépendant, recueillant 9 % et Williamson recevant 6 % ; 3% soutiennent un autre candidat et 4% restent incertains.

Rich Gulla, président du groupe syndical State Employees’ Association (SEA) basé au New Hampshire, a salué la candidature de Phillips dans une déclaration au DCNF.

« Nous accueillons et écouterons tous les candidats à la présidence qui viennent dans l’État Granite. Cela garantit que nos membres et nos électeurs sont bien informés et peuvent faire des choix qui correspondent à leurs valeurs et priorités », a déclaré Gulla. « La Primaire du New Hampshire promeut un discours politique sain et inclusif, favorisant une démocratie plus solide en considérant diverses perspectives. À une époque où l’information peut être facilement filtrée et déformée, être un citoyen informé et engagé qui prend le temps d’écouter tous les candidats est une étape cruciale vers la prise de décisions éclairées qui profitent au pays.

D’autres démocrates du New Hampshire ont hésité face à la candidature de Phillips et se sont demandé pourquoi il contesterait la candidature de Biden à la réélection.

« Il ne m’impressionne pas. Trump représente une menace existentielle pour le pays. Pourtant, cet homme non qualifié cherche à diviser le Parti démocrate en se présentant contre un bon président accompli parce que – pourquoi ? Kathleen Sullivan, ancienne présidente du NHDP, a déclaré au DCNF. « Et il est sourd ; a diffusé une publicité le lendemain de Lewiston se vantant d’avoir appris à tirer quand il était enfant. Sérieusement? Il ne mentionne même pas qu’il est démocrate. Non, il ne m’impressionne pas. Du tout.”

Le tireur de masse Robert Card a tué 18 personnes et en a blessé 13 autres mercredi soir à Lewiston, dans le Maine. Phillips lancé une publicité vendredi avant le lancement officiel de sa campagne à la State House du New Hampshire, où il se souvient avoir appris à tirer avec une arme à feu pour la première fois lorsqu’il était enfant dans le New Hampshire.

“J’annonce aujourd’hui ma candidature à la présidence des États-Unis d’Amérique”, a déclaré Phillips. dit dans un discours vendredi. « Je ne le fais pas en opposition au président Biden, qui a mon affection et ma gratitude, mais plutôt avec deux convictions fondamentales : que je suis le candidat démocrate qui peut gagner, qui peut remporter les élections de 2024. Deuxièmement, il est temps que le flambeau passe à une nouvelle génération de dirigeants américains.»

La campagne de Phillips a orienté le DCNF vers le discours d’annonce du membre du Congrès sur demande de commentaires, et la campagne de Biden n’a pas immédiatement répondu.

