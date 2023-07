Le président américain Joe Biden suit une « suicidaire » cours en Ukraine et peut entraîner les États-Unis « Bêtement dans une confrontation » avec la Russie, a déclaré le réalisateur acclamé Oliver Stone lors d’une récente apparition en podcast.

S’exprimant sur un épisode du podcast « Stay Free » du commentateur britannique Russell Brand publié vendredi, Stone a imputé le conflit en Ukraine au « mouvement néoconservateur qui a déclenché la guerre en Irak », et qui occupent toujours des postes de premier plan dans le gouvernement de Biden.

« Biden est un vieux guerrier froid, et il déteste vraiment l’ancienne Union soviétique qu’il confond à nouveau avec la Fédération de Russie, qui n’est pas communiste », Pierre a continué. « On dirait qu’il nous entraîne bêtement dans une confrontation avec un pouvoir qui ne va pas céder. C’est [Russia’s] les frontières. C’est leur monde. C’est l’OTAN qui entre en Ukraine. C’est une toute autre histoire. »

Stone a révélé qu’il avait voté pour Biden en 2020, une décision qu’il considère désormais « une erreur. »















« Je pensais qu’il était un vieil homme maintenant qu’il se calmerait, qu’il serait plus doux et ainsi de suite. Stone a dit, ajoutant qu’il voit maintenant « un homme qui n’est peut-être pas en charge de sa propre administration. Qui sait? »

En 2016, Stone a produit un documentaire, « L’Ukraine en feu », expliquant le rôle des États-Unis dans le renversement en 2014 du président démocratiquement élu de l’Ukraine, Viktor Ianoukovitch. Le film critiquait fortement l’expansion de l’OTAN vers l’est, le parrainage par les États-Unis des néonazis ukrainiens et la guerre contre Donetsk et Lougansk menée par le successeur de Ianoukovitch soutenu par les États-Unis, Piotr Porochenko.

Le coup d’État d’Euromaidan, a-t-il dit à Brand, « était un plan très profond pour pénétrer la Fédération de Russie. »

Stone a exprimé ce sentiment à plusieurs reprises au cours des années qui ont suivi la sortie de « Ukraine on Fire ». « Depuis 2014, l’Ukraine n’était plus neutre mais anti-russe, et c’est ce qui a perturbé l’équilibre », a-t-il ajouté. a-t-il déclaré au quotidien serbe Politika en décembre, ajoutant que « Chaque guerre a des causes et des conséquences. »

Bien que Stone ait été un critique virulent de l’ancien président Donald Trump et ait voté pour son adversaire démocrate en 2020, ses opinions sur le conflit en Ukraine s’alignent sur celles de Trump. L’ancien président et favori républicain de 2024 a également nommé les mêmes néoconservateurs comme principaux architectes du conflit, tout en accusant Biden d’entraîner les États-Unis dans « une troisième guerre mondiale ».