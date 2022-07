Facebook

Twitter

Pinterest

Reddit

Flipboard

Imprimer

E-mail

Copier le lien

Comme

Suite

On peut remercier Joe Manchin et, dans une moindre mesure, Kyrsten Sinema d’avoir fait dérailler l’agenda du président Biden au point que Biden pourrait déclarer une urgence climatique nationale dans un avenir très proche, selon le Washington Post. Le président Biden est dans la position peu enviable où le changement climatique n’est plus une menace inachevée pour nos petits-enfants, il est là, maintenant, alors que les températures continuent d’augmenter et de faire des ravages sur les personnes et l’industrie. Et pourtant, les mesures nécessaires n’auront pas de menace immédiate.

Mais quelqu’un doit être adulte et assumer ses responsabilités, et Biden semble devenir cette personne après avoir appris que Manchin ne soutiendra pas le paquet économique qui contenait des investissements massifs dans la réduction des émissions de carbone. Selon le Washington Post :

Le président Biden envisage de déclarer une urgence climatique nationale dès cette semaine alors qu’il cherche à sauver son programme environnemental à la suite de pourparlers bloqués à Capitol Hill, selon trois personnes proches du dossier qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de la délibérations privées.

Si une urgence est invoquée, cela pourrait habiliter l’administration Biden dans ses efforts pour réduire les émissions de carbone et favoriser une énergie plus propre.

Deux des personnes au courant des discussions ont également déclaré qu’elles s’attendaient à ce que le président annonce une série d’actions supplémentaires visant à réduire les émissions de réchauffement de la planète. La portée et le calendrier exacts de toute annonce restent en évolution.

Malgré l’évidence de la nécessité d’agir, Biden est confronté à toute une série de problèmes pour aller de l’avant. Premièrement, il est déjà assez difficile de proposer de limiter les exportations de pétrole et le forage en mer dans le meilleur des cas, étant donné que les Américains chérissent leur confort et leur commodité immédiats plus que de s’inquiéter du « il fait chaud », mais c’est particulièrement le cas lorsque les prix du gaz sont déjà très élevés. haute. (Bien que nous ayons vu huit semaines consécutives de baisse des prix). De plus, toute action entreprise par Biden sera sûrement portée aux oubliettes et finira par se heurter à un SCOTUS qui n’est pas intéressé à statuer au nom d’un démocrate, sans parler de quelque chose qui pourrait aider l’environnement au détriment de l’industrie pétrolière.

Cela a été rejeté par presque tous les présidents et tous les congrès depuis 1990, précisément parce qu’il n’y aura aucun avantage immédiat, et nous ne sommes pas un peuple suffisamment mûr pour adopter des programmes qui pourraient prendre deux générations avant de voir un quelconque avantage.

Il existe des stratégies émergentes pour au moins éviter certains des dommages à court terme, dont l’une consiste à projeter littéralement du dioxyde de soufre dans l’atmosphère, semblable aux volcans, pour refléter la lumière du soleil dans l’atmosphère. La mauvaise nouvelle est que l’effet ne dure que deux ans. La bonne nouvelle est qu’elle ne dure que deux ans si elle a des conséquences imprévues. La très mauvaise nouvelle est que les MAGA sont des gens complotistes tels quels, et un tel programme les enverrait dans l’hystérie.

Remarquablement, le président Dwight Eisenhower a non seulement vu les problèmes associés au pillage de la terre et a averti le peuple américain à ce sujet, mais aussi l’impact que cela aurait sur la démocratie. Dans une partie peu connue du discours du complexe militaro-industriel, Ike a déclaré :

Alors que nous examinons l’avenir de la société, nous – vous et moi, et notre gouvernement – devons éviter l’impulsion de ne vivre que pour aujourd’hui, en pillant, pour notre propre confort et commodité, les précieuses ressources de demain. Nous ne pouvons pas hypothéquer les biens matériels de nos petits-enfants sans risquer de perdre également leur héritage politique et spirituel. Nous voulons que la démocratie survive pour toutes les générations à venir, et non qu’elle devienne le fantôme insolvable de demain.

Au moins, le président actuel fait ce qu’il peut maintenant, soixante ans plus tard, alors que la vérité frappe.