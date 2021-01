WASHINGTON (AP) – L’affaire pendante de la Cour suprême sur le sort de la loi sur les soins abordables pourrait donner à l’administration Biden sa première occasion de tracer une nouvelle voie devant les juges.

L’affaire des soins de santé, débattue une semaine après les élections de novembre, est l’une des nombreuses affaires, avec l’immigration et une affaire distincte sur les exigences de travail de Medicaid, où la nouvelle administration pourrait prendre une position différente de l’administration Trump à la Haute Cour.

Si un changement serait conforme aux préférences politiques du président Joe Biden, il pourrait susciter la consternation au tribunal. Les juges et anciens fonctionnaires des administrations démocrates et républicaines préviennent régulièrement que les nouvelles administrations devraient généralement hésiter à changer de position devant la cour.

La juge Elena Kagan, qui en tant que solliciteur général était la principale avocate à la Cour suprême du président Barack Obama avant de la nommer à la Cour, a déclaré lors d’un forum de 2018 que la barre devrait être élevée.

«Je pense que changer de poste est une très grosse affaire sur laquelle les gens devraient hésiter longtemps, ce qui ne veut pas dire que cela n’arrive jamais», a déclaré Kagan à l’époque. En effet, le ministère de la Justice de Trump a changé quatre fois au cours du premier mandat complet de la haute cour de l’administration.

Pourtant, le dossier des soins de santé est un bon candidat pour le moment où un rare changement de poste peut être justifié, a déclaré Paul Clement, qui était solliciteur général sous le président George W. Bush.

Le ministère de la Justice défend les lois fédérales à la Cour suprême «chaque fois que des arguments raisonnables peuvent être avancés», a déclaré Clement lors d’un forum en ligne de l’Université de Georgetown.

L’administration Trump a appelé les juges à abroger toute la loi de l’ère Obama en vertu de laquelle quelque 23 millions de personnes obtiennent une assurance maladie et des millions d’autres souffrant de problèmes de santé préexistants sont protégés contre la discrimination.

Biden était vice-président lorsque la loi a été promulguée, la qualifiant de «gros (juron) accord» le jour où Obama l’a signée en 2010.

L’histoire continue

En tant que président, Biden a appelé au renforcement de la loi et il a déjà rouvert les inscriptions pour les personnes qui auraient pu perdre leur emploi et l’assurance maladie qui les accompagne à cause de la pandémie de coronavirus.

Dans le cas des soins de santé, le tribunal pourrait statuer que l’exigence désormais insensée que les gens obtiennent une assurance ou paient une pénalité est inconstitutionnelle et laisse le reste de la loi tranquille. Ce résultat, plutôt que d’abolir l’ensemble de la loi, semblait probable sur la base des questions et commentaires des juges en novembre.

Le ministère de la Justice pourrait simplement déposer un nouveau dossier juridique indiquant que ses vues ont changé, a déclaré l’ancien solliciteur général par intérim Neal Katyal, également vétéran de l’administration Obama, lors du même événement à Georgetown. Une deuxième audience est peu probable.

Clément était d’accord. «Je pense que les juges s’en réjouiraient», a-t-il déclaré. «Je pense aussi que c’est une position incroyablement forte.»

Mais Clement a averti que la nouvelle solliciteuse générale par intérim, Elizabeth Prelogar, devra choisir ses places devant les juges, dont trois ont été nommés par le président Donald Trump. «L’administration Biden va devoir réaliser qu’elle présente des arguments devant un tribunal raisonnablement conservateur», a-t-il déclaré.

Les ordonnances émises par Biden au cours de la première semaine de sa présidence pourraient également affecter deux affaires qui devraient être débattues le mois prochain sur les politiques controversées de l’administration Trump impliquant des immigrants.

Dans un cas, Trump était mécontent de l’argent alloué par le Congrès pour la construction d’un mur le long de la frontière mexicaine. Trump a déclaré une urgence nationale et identifié près de 7 milliards de dollars affectés à d’autres fins à utiliser à la place pour construire des sections du mur.

L’affaire portée devant la Cour suprême concerne 2,5 milliards de dollars de fonds du ministère de la Défense. Les tribunaux inférieurs ont statué que ce que Trump a fait est probablement illégal, mais la Cour suprême a autorisé la poursuite des travaux sur le mur pendant que l’affaire progressait dans le système juridique.

Une grande partie de l’argent a déjà été dépensée et Biden a annulé l’urgence le premier jour de son mandat. Le ministère de la Justice pourrait dire au tribunal qu’il ne lui reste plus rien à décider.

Il en va peut-être de même pour la contestation judiciaire de la politique de Trump qui a obligé les demandeurs d’asile à attendre au Mexique les audiences des tribunaux américains. Biden a suspendu la politique pour les nouveaux arrivants.

«Il semble que l’affaire pourrait être sans objet, mais nous attendons d’entendre le solliciteur général par intérim dire ce qu’il veut faire. De toute évidence, c’est un changement de politique bienvenu », a déclaré Judy Rabinovitz, une avocate de l’American Civil Liberties Union, qui conteste la politique.

Un différend sur les dérogations que l’administration Trump a accordées aux États pour imposer des exigences de travail aux personnes qui reçoivent leurs soins de santé dans le cadre du programme Medicaid pourrait également être affecté.

Biden a ordonné jeudi au département de la santé et des services sociaux d’examiner les dérogations, mais on ne sait pas à quelle vitesse l’administration pourrait agir pour les annuler et si des changements pourraient faire dérailler l’affaire de la Cour suprême.

Les dérogations ont été annulées par les tribunaux inférieurs et les États ont fait appel. Au début de décembre, les juges savaient qu’une nouvelle administration serait en place au moment où ils entendraient l’affaire, mais ils ont quand même décidé de le faire.