Biden pourra-t-il convaincre Netanyahu d’accepter un véritable plan de paix ?

Les États-Unis, l’Égypte et le Qatar ont élaboré un plan en plusieurs étapes pour mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas. Le problème est que ni Israël ni le Hamas ne l’ont accepté. En fait, la dernière étape du plan – la création d’un État palestinien – est une chose à laquelle le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré à plusieurs reprises et avec insistance qu’il s’opposait profondément et inaltérablement.

L’aventure diplomatique, rapportée pour la première fois dimanche par le le journal Wall Street, reflète une fissure croissante entre le président Joe Biden et le gouvernement de Netanyahu ainsi qu’un désir désespéré – de la part de Biden et des pays arabes sunnites de la région, non seulement de l’Égypte et du Qatar, mais aussi de la Jordanie, de Bahreïn et plus particulièrement de Arabie Saoudite– de reprendre des relations « normalisées », entre eux et avec Israël, même si cela signifie d’une manière ou d’une autre contourner les combattants et leur imposer des conditions de paix.

Prince Turki al-Faisall’ancien ambassadeur saoudien à Washington, a déclaré dans une récente interview : « Les dirigeants actuels du Hamas, du [Palestinian Authority], et d’Israël devraient être exclus de toute participation à tout rôle politique futur. Ils doivent payer pour ce qu’ils ont fait. … Ce sont tous des échecs.

Des paroles vraies, et il est à la fois inhabituel et rafraîchissant de la part d’un dirigeant saoudien de dire quelque chose d’aussi critique à l’égard des dirigeants palestiniens. Mais on ne sait pas vraiment comment y parvenir à partir de maintenant – comment créer ou faciliter de nouveaux dirigeants ou partis au gouvernement à Gaza, en Cisjordanie ou en Israël.

Netanyahou a presque fait un doigt d’honneur à Biden la semaine dernière lorsqu’il a déclaré qu’un État palestinien était hors de question et qu’Israël devait même assurer la sécurité sur tout son territoire à l’ouest du Jourdain. Le Premier ministre a exprimé à plusieurs reprises son opposition à un État palestinien, mais son commentaire est intervenu juste après que les plus hauts responsables de la politique étrangère de Biden – le secrétaire d’État Antoine Blinken et conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan– a déclaré lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, que la paix nécessite une solution à deux États et qu’une telle solution est réalisable.

Le coup a incité Biden à téléphoner à Netanyahu pour la première fois depuis près d’un mois. (La dernière fois que les deux hommes se sont parlé, après un contact presque quotidien, le Premier ministre a déclaré : “Cette conversation est terminée” et a raccroché.) Biden a déclaré après leur dernière conversation que Netanyahu pourrait s’entendre sur une solution à deux Étatsen fonction des détails – une affirmation selon laquelle Netanyahu a publiquement contestéajoutant une goutte de crachat à la rancune.

Netanyahu n’est cependant pas le seul à avoir ce point de vue, du moins pour le moment. Le président israélien Isaac Herzog a déclaré jeudi à Davos que les citoyens israéliens ne se soucient pour l’instant que de leur sécurité. « Si vous interrogez aujourd’hui un Israélien moyen sur son état mental », a déclaré Herzog, « personne sensé n’est disposé à réfléchir à ce que sera la solution des accords de paix ».

L’ancien Premier ministre Ehud Olmert – qui méprise Netanyahu – a déclaré récemment sur un podcast du Times of Israel que l’attaque du 7 octobre aurait pu être vaincue ou évitée si seulement 200 soldats israéliens avaient été à la frontière de Gaza, là où ils auraient dû se trouver. Cependant, même Olmert a déclaré qu’Israël devait poursuivre la guerre jusqu’à la défaite du Hamas.

Il y a un problème majeur dans cette attitude : les otages israéliens, dont 132 seraient encore en vie, la plupart dans les tunnels du Hamas, où ils ne peuvent pas être facilement secourus sans échanges de tirs avec les miliciens du Hamas. Un nombre croissant d’Israéliens ont emmené dans la rue-beaucoup les familles des otages ont manifesté devant la maison de Netanyahu— appelant le Premier ministre à placer le sort des otages au-dessus de son désir de poursuivre la guerre, certains l’appelant à démissionner.

Gadi Eizenkot, membre du cabinet de guerre de Netanyahu, a récemment affirmé que poursuivre la guerre et libérer les otages étaient des objectifs incompatibles. « Nous devons arrêter de nous mentir, faire preuve de courage et œuvrer à un accord global qui ramènera les otages chez eux », a-t-il déclaré dans une interview à la Douzième chaîne de télévision israélienne. passe, c’est mettre leur vie en danger. (Il est à noter qu’Eizenkot est un général et ancien chef d’état-major de l’armée israélienne, et que son fils et son neveu ont été tués dans la guerre actuelle.)

L’un des obstacles à cette demande d’accord d’otages, et plus largement au plan de paix entre les États-Unis, l’Égypte et le Qatar, est que les dirigeants du Hamas n’ont aucun désir de libérer tous les otages. Ou plutôt, ils ont présenté leur propre plan, qui appelle certes à la libération des otages et à un cessez-le-feu mutuel, mais seulement si le Hamas est autorisé à rester au pouvoir à Gaza— une condition que les autres parties rejettent.

Le plan de paix conçu par l’administration Biden avec des responsables du Caire et de Doha prévoit quatre étapes sur une période de 90 jours. Dans la première phase, il y aura une pause dans les combats, le Hamas libérera tous les otages civils, tandis qu’Israël libérera des centaines de prisonniers palestiniens, retirera ses troupes des villes de Gaza et autorisera la liberté de mouvement à l’intérieur de Gaza.

Dans la deuxième phase, le Hamas libérera les femmes soldats retenues en otages et rendra les corps des otages tués, tandis qu’Israël libérera davantage de prisonniers. Dans la troisième phase, le Hamas libérera tous les hommes israéliens en âge de combattre (qu’il considère comme des soldats), et Israël retirera une partie de ses troupes hors des frontières de Gaza.

Enfin, dans la quatrième phase, il y aura des négociations pour un cessez-le-feu permanent, des relations normalisées entre Israël et les nations arabes sunnites, et des efforts pour tracer une voie « claire et irréversible » vers un État palestinien, ainsi qu’un fonds international pour reconstruire Gaza.

Biden et Cie. J’espère que l’accord constituera une offre que les Israéliens ne pourront pas refuser. Oui, cela signifie accepter le principe d’un État palestinien, mais cela signifie aussi récupérer les otages et affronter un État gouverné par une Autorité palestinienne différente qui n’inclut pas le Hamas. L’alternative est que la guerre fait rage, que les otages restent enfermés, que le Hamas reste au pouvoir et que de plus en plus de civils de Gaza meurent comme « dommages collatéraux » – alors qu’en même temps et à cause de tout cela, Israël perd de plus en plus de soutien. partout dans le monde, y compris aux États-Unis.

Selon les renseignements américains, plus de 100 jours après le début de la guerre, Israël n’a tué que 20 à 30 % des combattants du Hamas. Mais plus de 25 000 Gazaouis, dont beaucoup de femmes et d’enfants, sont morts dans le processus. Des milliers d’autres mourront alors que les soldats israéliens tenteront de tuer ou de capturer 20, 30 ou 50 pour cent supplémentaires des combattants du Hamas, en particulier les dirigeants du groupe terroriste, dont beaucoup se cachent dans leur vaste réseau de tunnels. La plupart des otages restants sont également détenus dans ces tunnels.

Même si la guerre continue encore un an, les officiers israéliens à tous les niveaux croient ils ne peuvent pas détruire tous ces tunnels. Ce qui soulève la question : Qu’est-ce que est le but de la guerre ? Et Israël ne devrait-il pas envisager d’autres voies vers la sécurité, si elles sont ouvertes ?

Bien sûr, avant que Netanyahu ou tout autre dirigeant israélien puisse prendre au sérieux la voie alternative proposée, ils doivent avoir une idée de qui sera en charge de ce nouvel État – et ils ont besoin d’avoir l’assurance que ce ne sera pas le Hamas ou quelque chose du genre. comme le Hamas sous un nom différent.

Et cela nécessite que le Qatar, l’Égypte et les autres voisins arabes fassent quelque chose qu’ils n’ont jamais fait : non seulement parler au nom du peuple palestinien, mais assumer une part de responsabilité dans son sort : faire visiblement quelque chose pour que les aspirations des Palestiniens à un État deviennent réalité. au lieu de simplement laisser le soin à Israël (et de blâmer Israël pour le manque de progrès).

Ce dernier commence à se produire. Comme Blinken l’a dit la semaine dernière à Davos, nous constatons “un renversement, un retournement” du schéma habituel de la politique au Moyen-Orient. Dans le passé, lorsque les États-Unis étaient sur le point de résoudre le problème de la création d’un État palestinien, les dirigeants arabes et palestiniens se sont révélés mal préparés à relever le défi. La question désormais, selon Blinken, semble être la suivante : « La société israélienne est-elle prête à s’engager sur ces questions ?

Le défi est compliqué, a-t-il noté, par les menaces directes à la sécurité auxquelles Israël a toujours été confronté et qui se sont intensifiées depuis le 7 octobre. Dans le passé, les discussions sur une solution à deux États – qu’elles aient été réelles ou non – n’ont pas abouti. a coïncidé avec une guerre, et encore moins avec une guerre qui s’étend à toute la région.

Pourtant, l’ampleur de la guerre – ainsi que les enjeux qu’elle implique et la possibilité d’une nouvelle escalade – rendent plus impératif que jamais que les problèmes fondamentaux et de longue date du conflit soient enfin résolus. Les parties concernées ont rarement, voire jamais, été aussi disposées à y répondre. Oui, le chemin vers une résolution est encore semé d’embûches. La première étape consiste alors à commencer à nettoyer eux.