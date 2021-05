Biden pour parler à Netanyahu

Le président Joe Biden avec le vice-président Kamala Harris (à droite) prononce une allocution sur la réponse au COVID-19 et le programme de vaccination dans la East Room de la Maison Blanche à Washington, DC, le 17 mai 2021. Nicholas Kamm | AFP | Getty Images

WASHINGTON – Le président Joe Biden a déclaré lundi qu’il parlerait au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu alors que les combats entre Israël et le Hamas entraient dans leur deuxième semaine sans fin claire en vue. Biden a déclaré qu’il aurait plus à dire sur la violence en cours après avoir parlé avec Netanyahu. Dimanche, un groupe de 28 sénateurs démocrates a appelé à l’arrêt immédiat des combats en cours dans la bande de Gaza, où le nombre de victimes augmente et la communauté internationale est de plus en plus préoccupée par les destructions causées par les frappes aériennes israéliennes. « Pour éviter toute nouvelle perte de vies civiles et pour empêcher une nouvelle escalade du conflit en Israël et dans les territoires palestiniens, nous demandons instamment un cessez-le-feu immédiat », ont écrit les sénateurs. Les signataires de la déclaration comprennent le Sens.Cory Booker du New Jersey, Tammy Duckworth de l’Illinois, Dick Durbin de l’Illinois, Tim Kaine de Virginie, Angus King of Maine, Amy Klobuchar du Minnesota, Bernie Sanders du Vermont, Mark Warner de Virginie et Elizabeth Warren de Massachusetts. King et Sanders sont des indépendants qui se réunissent avec les démocrates.

Les Palestiniens se rassemblent sur le site des maisons détruites à la suite des frappes aériennes et d’artillerie israéliennes alors que la violence transfrontalière entre l’armée israélienne et les militants palestiniens se poursuit, dans le nord de la bande de Gaza, le 14 mai 2021. Mohammed Salem | Reuters

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a qualifié dimanche le conflit violent de « tout à fait épouvantable » et a appelé à un cessez-le-feu immédiat. « Cette dernière vague de violence ne fait que perpétuer les cycles de mort, de destruction et de désespoir, et pousse plus loin à l’horizon tout espoir de coexistence et de paix », a déclaré Guterres lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU. « Les combats doivent cesser. Ils doivent cesser immédiatement. Les roquettes et les mortiers d’un côté et les bombardements aériens et d’artillerie de l’autre doivent cesser », a-t-il ajouté. La violence s’est intensifiée au cours du week-end après qu’Israël a mené une frappe aérienne qui a rasé un immeuble de grande hauteur dans la bande de Gaza. La frappe, la plus meurtrière à ce jour dans le conflit en cours, a tué au moins 42 personnes. Pendant ce temps, plus de 3 000 roquettes ont bombardé des villes israéliennes.

Une boule de feu éclate de la tour Jala alors qu’elle est détruite lors d’une frappe aérienne israélienne dans la ville de Gaza contrôlée par le mouvement palestinien Hamas, le 15 mai 2021. Jambons de Mahmud | AFP | Getty Images