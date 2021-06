Biden pour commémorer le mois de la fierté, nomme Pulse Nightclub un mémorial national

Le président Joe Biden commémorera vendredi le mois de la fierté à la Maison Blanche et désignera le site de la fusillade du Pulse Nightclub 2016 comme mémorial national, selon un responsable de l’administration.

Biden signera une loi honorant les 49 personnes tuées lors d’une fusillade de masse dans la discothèque gay d’Orlando, en Floride, le 12 juin 2016, après qu’un homme armé ait pris d’assaut le lieu avec un fusil d’assaut et un pistolet de style AR-15.

La législation adopté le Sénat par la voix plus tôt ce mois-ci et la Chambre a adopté sa propre version en mai.

Le président annoncera également sa nomination de Jessica Stern, chef du groupe new-yorkais de défense des droits humains OutRight Action International, en tant qu’envoyée spéciale au département d’État. Stern aidera à diriger les efforts diplomatiques des États-Unis pour faire progresser les droits humains des personnes LGBTQI+ dans le monde.

Biden signera la loi à 13 h 30 HE aux côtés des survivants de la fusillade et des membres de la famille de la victime, ainsi que des membres de la délégation du Congrès de Floride et du Congressional Equality Caucus.

Le président prononcera une allocution à 14 heures aux côtés du secrétaire aux Transports Pete Buttigieg, qui a brisé les barrières en devenant le premier homme ouvertement homosexuel à siéger au Cabinet. Le président sera présenté par Ashton Mota, un défenseur des transgenres de 16 ans. Des militants LGBTQ+, des élus étatiques et locaux et des membres du Congrès seront présents.

Biden devrait également appeler le Sénat à adopter la loi sur l’égalité, un projet de loi historique sur les droits LGBTQ+ qui établirait des protections juridiques pour les Américains LGBTQ+. La facture était adopté par la Chambre le 25 février mais fait face à une bataille plus difficile au Sénat également divisé.

Il devrait également dénoncer la prolifération récente de projets de loi anti-LGBTQ+ adoptés dans plusieurs États. Vingt-trois États ont examiné plus de 50 projets de loi ciblant les jeunes transgenres au cours de la session législative de 2021, selon le Centre national pour l’égalité des transgenres.

Biden décrira également les mesures que son administration a prises pour défendre l’égalité pour les Américains LGBTQ+. Cela inclut la reconnaissance du Mois de la fierté dans une proclamation du 1er juin, l’annulation de l’interdiction des militaires transgenres servant dans l’armée et la nomination de responsables LGBTQ+ à des postes du gouvernement américain, entre autres.

« La fierté est à la fois une célébration communautaire jubilatoire de la visibilité et une célébration personnelle de l’estime de soi et de la dignité » Biden a déclaré dans la proclamation du 1er juin. « Ce mois de la fierté, nous reconnaissons les précieuses contributions des personnes LGBTQ+ à travers l’Amérique, et nous réaffirmons notre engagement à être solidaires des Américains LGBTQ+ dans leur lutte continue contre la discrimination et l’injustice. »