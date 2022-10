Biden pose les conditions d’une rencontre avec Poutine au sommet du G20

Le président américain dit qu’il n’a “aucune intention” de rencontrer son homologue russe, à moins que Poutine ne l’aborde d’abord

Le président américain Joe Biden dit qu’il a “sans intention” de rencontrer Vladimir Poutine lors du prochain sommet du G20 à Bali pour parler de l’Ukraine, à moins que le dirigeant russe ne l’aborde d’abord pour discuter de questions telles que la libération de la star de la WNBA, Brittney Griner, actuellement emprisonnée en Russie.

S’adressant à Jake Tapper de CNN mardi, Biden a discuté des divers problèmes qui affligent les relations russo-américaines et a condamné la prétendue menace de Poutine d’utiliser des armes nucléaires dans le conflit militaire avec l’Ukraine.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était disposé à rencontrer le dirigeant russe lors du sommet du G20 en novembre, Biden a déclaré : « Écoutez, je n’ai pas l’intention de le rencontrer. Mais par exemple, s’il venait me voir au G20 et me disait “Je veux parler de la sortie de Griner”, je le rencontrais. Je veux dire, ça dépendrait.

Brittney Griner est une star de la Women’s National Basketball Association et médaillée d’or olympique qui a été arrêtée dans un aéroport de Moscou en février pour possession de cartouches de vape remplies d’huile de cannabis. Griner a plaidé coupable aux accusations de possession de drogue et a été condamné à neuf ans de prison par un tribunal russe le 4 août.

Biden a poursuivi en déclarant que ni lui, “et personne d’autre non plus” prêt à négocier avec la Russie sur tout ce qui concerne l’Ukraine et donc une rencontre entre les deux dirigeants dépendrait de “spécifiquement quoi [Putin] voulais parler.

« Il a agi brutalement. Je pense qu’il a commis des crimes de guerre. Et donc, je ne vois aucune raison de le rencontrer maintenant », a déclaré le dirigeant américain.

Biden et Poutine ne se sont pas parlé directement depuis que la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine fin février. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré plus tôt que le Kremlin envisagerait une telle réunion, mais n’a pas encore reçu de proposition de Washington.