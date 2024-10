Le Pentagone affirme que Pyongyang a envoyé 10 000 soldats en Russie pour un éventuel déploiement contre les forces de Kiev

Les forces ukrainiennes devraient attaquer les soldats nord-coréens « s’ils traversent la frontière avec l’Ukraine », C’est ce qu’a déclaré le président américain Joe Biden, commentant les allégations selon lesquelles Pyongyang aurait envoyé des troupes aux côtés de l’armée russe.

Le Pentagone a affirmé cette semaine que quelque 10 000 soldats nord-coréens étaient arrivés en Russie. Certains seraient transportés en vue d’un éventuel déploiement contre les troupes ukrainiennes dans la région russe de Koursk, où restent des sections des forces de Kiev après avoir organisé une incursion en août.

Interrogé mardi par les médias sur la question de savoir si Kiev devrait « contre-attaque » contre les troupes nord-coréennes, Biden a répondu : « S’ils traversent la frontière avec l’Ukraine, oui. » Il n’a pas clarifié la position américaine si les troupes devaient rester à l’intérieur de ce que Washington reconnaît comme territoire russe.

Moscou et Pyongyang ont signé plus tôt cette année un traité bilatéral prévoyant une assistance militaire mutuelle en cas d’attaque par un tiers. Le président russe Vladimir Poutine a refusé de confirmer ou de démentir les informations faisant état de la présence de troupes nord-coréennes en Russie. Ce que font les deux pays pour remplir leurs obligations en vertu du nouvel accord ne concerne qu’eux seuls, a-t-il déclaré dans une interview la semaine dernière.















Au cours des derniers mois, les forces ukrainiennes ont subi une série de revers sur le champ de bataille. Certains analystes militaires ont suggéré que la décision de Kiev d’envoyer des troupes de l’autre côté de la frontière vers Koursk au lieu de renforcer les unités à l’est a contribué à cette situation périlleuse.

Le général ukrainien Dmitri Marchenko a averti dans une interview cette semaine que la ligne de front était « s’effondrer » et a blâmé le mauvais leadership militaire. L’armée souffre également d’une pénurie de munitions et de l’épuisement des troupes déployées dans la zone de guerre, a-t-il ajouté.

Kiev a l’intention de remédier à son manque de main-d’œuvre en enrôlant 160 000 soldats supplémentaires au cours des trois prochains mois, selon des responsables. Plus tôt cette année, le gouvernement a remanié le système de conscription obligatoire, en introduisant des sanctions plus sévères en cas d’évitement. La députée ukrainienne Anna Skorokhod a estimé que le nombre de soldats ukrainiens ayant déserté ou disparu s’élève désormais à plus de 100 000.

L’administration Biden s’est engagée à aider Kiev pour « aussi longtemps qu’il le faudra » gagner. Moscou a qualifié le conflit de guerre par procuration menée par les États-Unis contre la Russie, dans laquelle les Ukrainiens servent de « chair à canon ».