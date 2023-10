Le président Biden a posé une condition à l’aide humanitaire destinée à la bande de Gaza, Israël ayant déclaré mercredi qu’il autoriserait l’Égypte à livrer des fournitures limitées aux civils. Cette aide sera la première assistance apportée à Gaza depuis qu’Israël a imposé un siège punitif de 10 jours sur le territoire.

L’annonce d’autoriser l’eau, la nourriture et d’autres approvisionnements a eu lieu après la visite du président Biden en Israël mercredi dans l’espoir d’éviter un conflit plus large dans la région. Au cours de sa visite d’une journée en Israël, Biden a annoncé une aide humanitaire de 100 millions de dollars pour les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, mais a déclaré que si le Hamas confisquait cette aide, « cela prendrait fin ».

La visite de Biden a tenté de trouver un équilibre entre le soutien des États-Unis à Israël dans le cadre de sa guerre contre le Hamas et l’expression de son inquiétude quant aux pertes civiles. Il a déclaré sans équivoque que les États-Unis soutenaient Israël et son droit de se défendre contre les attaques terroristes du Hamas, mais a tenté d’atténuer l’inquiétude croissante des alliés arabes quant au risque que la guerre actuelle puisse dégénérer en un conflit plus large.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que l’autorisation d’autoriser l’aide avait été donnée après que Biden l’ait demandé. Il a déclaré qu’Israël « ne contrecarrera pas » les livraisons de nourriture, d’eau ou de médicaments en provenance d’Egypte, tant qu’ils ne seront pas destinés aux militants du Hamas.

À son arrivée, Biden a rencontré Netanyahu et a déclaré qu’une explosion à l’hôpital al-Ahli de la ville de Gaza, qui a fait des centaines de morts parmi les civils, n’était pas la faute d’Israël – comme le prétendent le Hamas et les partisans palestiniens.

Mercredi, Israël a annoncé que le président égyptien avait accepté d’ouvrir le terminal de Rafah, la seule connexion de Gaza avec l’Égypte, pour permettre à l’aide humanitaire d’entrer à Gaza. Un premier groupe de 20 camions livrant de l’aide démarrera vendredi au plus tôt, ont indiqué des responsables de la Maison Blanche.

L’Égypte doit d’abord réparer la route traversant la frontière qui a été endommagée par les frappes aériennes israéliennes. Plus de 200 camions et quelque 3 000 tonnes d’aide sont positionnés au point de passage de Rafah ou à proximité, selon Khalid Zayed, chef du Croissant-Rouge pour le Nord Sinaï.

L’aide précédemment fournie aux Palestiniens de Gaza a été récupérée par le Hamas pour construire son volumineux réseau de tunnels et acheter des armes, ont déclaré des responsables israéliens.

Les nouvelles fournitures seront livrées sous la supervision de l’ONU, a déclaré le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, à la télévision Al-Arabiya. Lorsqu’on lui a demandé si les étrangers et les binationaux cherchant à partir seraient autorisés à partir, il a répondu : « Tant que le passage fonctionne normalement et que les installations (du passage) ont été réparées ».

Israël a coupé tous les approvisionnements – y compris la nourriture, l’eau, l’électricité et le carburant – à Gaza peu après que les terroristes du Hamas ont mené une attaque impitoyable contre les communautés israéliennes proches de la frontière et ont ramené au moins 200 otages à Gaza le 7 octobre.

Les proches de certains otages ont réagi avec fureur à l’annonce de l’aide.

« Des enfants, des nourrissons, des femmes, des soldats, des hommes et des personnes âgées, certains gravement malades, blessés ou abattus, sont retenus sous terre comme des animaux », indique un communiqué du Forum des familles d’otages et des familles disparues. Mais « le gouvernement israélien chouchoute les meurtriers et les ravisseurs ».

Plus d’un million de Palestiniens – soit environ la moitié de la population de Gaza – ont fui leurs foyers, fuyant le nord et la ville de Gaza vers le sud, depuis le début de la guerre.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.