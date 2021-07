Biden portera un masque dans les régions des États-Unis où les nouvelles directives du CDC s’appliqueront

WASHINGTON – Le président Joe Biden et les responsables de la Maison Blanche reprendront le port de masques à l’intérieur lorsqu’ils se rendront dans des parties du pays avec des taux de transmission élevés de Covid, alors que les Centers for Disease Control and Prevention préparent des directives mises à jour qui appellent les personnes entièrement vaccinées à mettre des couvre-visages dans lieux à haut risque.

« Nous respecterons bien sûr tous les aspects des directives du CDC sur le masquage qu’ils fourniront cet après-midi », a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki aux journalistes lors d’un point de presse mardi.

« Cela signifie que nous serons prêts à porter à nouveau des masques si nécessaire », a-t-elle déclaré.

Psaki a ajouté que le président avait été informé mardi matin des directives mises à jour par le Dr Anthony Fauci, conseiller médical de la Maison Blanche sur le coronavirus.

Les Centers for Disease Control and Prevention devraient annoncer la mesure de santé publique lors d’un briefing à 15 heures HE mardi.

Lorsqu’on lui a demandé si la Maison Blanche était déçue par les prévisions du CDC, Psaki a noté la gravité de la variante delta émergente.

« Nous avons tous affaire à un virus en évolution où il n’y a pas de manuel ni de précédent historique », a expliqué Psaki.

« Ce en quoi le peuple américain devrait avoir confiance, c’est que nous allons continuer à être guidés par la science et à examiner les données de santé publique afin de fournir de nouvelles orientations », a-t-elle déclaré.

Il y a deux mois, le CDC a informé les personnes entièrement vaccinées qu’elles n’avaient plus besoin de porter de masques dans la plupart des contextes, et la Maison Blanche avait présenté les vacances du 4 juillet comme un « été de liberté » pour célébrer les progrès réalisés dans la lutte contre le virus .

Cependant, la variante delta hautement transmissible est devenue la souche dominante depuis lors, entraînant un pic d’infections à travers le pays, en particulier dans les zones à faible taux de vaccination. L’administration Biden, après avoir réalisé des avancées majeures dans sa campagne de vaccination au cours de l’hiver et du printemps, a du mal à augmenter les taux de vaccination ces dernières semaines.

La moyenne hebdomadaire des nouvelles infections quotidiennes à Covid aux États-Unis est de plus de 57 000, soit une augmentation de 65% par rapport à la semaine précédente, selon une analyse CNBC des données de l’Université Johns Hopkins. Pas plus tard que le 5 juillet, la moyenne nationale sur sept jours des nouvelles infections quotidiennes était juste en dessous de 12 000.