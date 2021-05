Biden porte le plafond de réfugiés à 62500 après les critiques des démocrates

L’administration Biden a fait face à d’immenses pressions de la part des démocrates et des militants pour relever rapidement le plafond des réfugiés de la limite historiquement basse de 15000 établie sous l’ancien président Donald Trump.

« Il est important de prendre cette mesure aujourd’hui pour lever tout doute persistant dans l’esprit des réfugiés du monde entier qui ont tant souffert et qui attendent avec impatience le début de leur nouvelle vie », a déclaré le président dans un communiqué.

Le président Joe Biden portera le plafond annuel des réfugiés aux États-Unis à 62 500 entrants pour l’exercice, révisant le nombre beaucoup plus bas fixé sous l’administration Trump qui « ne reflétait pas les valeurs américaines », a déclaré lundi Biden.

Après avoir signalé à la mi-avril qu’il maintiendrait le plafond de l’ère Trump en place, les législateurs du propre parti de Biden déchiré publiquement le président démocrate.

« Le président Biden a rompu sa promesse de restaurer notre humanité », a déclaré à l’époque la représentante Pramila Jayapal, D-Wash., Présidente du Congressional Progressive Caucus.

Peu de temps après le contrecoup, la Maison Blanche a déclaré qu’il y avait « confusion » dans sa messagerie et s’est engagé à aborder le plafond des réfugiés d’ici le 15 mai.

La déclaration de Biden lundi après-midi a déclaré que le programme américain pour les réfugiés « incarne l’engagement de l’Amérique à protéger les plus vulnérables et à être un phare de liberté et de refuge pour le monde ».

« C’est une déclaration sur qui nous sommes et qui nous voulons être. Nous allons donc reconstruire ce qui a été cassé et faire tout notre possible pour achever le processus rigoureux de sélection des réfugiés déjà en attente d’admission », a déclaré le président.

Mais « la triste vérité », a-t-il noté, « est que nous n’obtiendrons pas 62 500 admissions cette année ».

«Nous travaillons rapidement pour réparer les dégâts des quatre dernières années. Cela prendra du temps, mais ce travail est déjà en cours. Nous avons rouvert le programme à de nouveaux réfugiés. Et en modifiant les allocations régionales le mois dernier, nous avons déjà augmenté le nombre de réfugiés prêts à partir pour les États-Unis », a-t-il déclaré.

Biden a également reconnu que son objectif pour l’année prochaine de 125 000 admissions de réfugiés « sera toujours difficile à atteindre ».

« Nous ne réussirons peut-être pas la première année. Mais nous allons utiliser tous les outils disponibles pour aider ces réfugiés entièrement contrôlés qui fuient les conditions horribles dans leur pays d’origine », a-t-il déclaré. « Cela réaffirmera le leadership américain et les valeurs américaines en matière d’admissions de réfugiés. »

