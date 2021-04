Le PRÉSIDENT Joe Biden a déclaré qu’il portait un masque à l’extérieur malgré les restrictions assouplies pour les Américains vaccinés afin que les gens puissent «le regarder l’enlever et ne pas le remettre avant que je rentre à l’intérieur».

Plus tôt mardi, les Centers for Disease Control ont annoncé que les Américains entièrement vaccinés peuvent sortir sans porter de masques à moins qu’ils ne se trouvent dans une grande foule d’étrangers.

Joe Biden portait toujours son masque alors qu’il sortait de la Maison Blanche Crédit: Reuters

Il ne l’a enlevé qu’une fois qu’il a atteint la pelouse nord Crédit: Reuters

Biden a laissé son masque en rentrant à l’intérieur Crédit: EPA

Cela signifie que les Américains peuvent se rassembler en petits groupes et dîner à l’extérieur sans avoir à se soucier des couvertures faciales.

Le CDC a également déclaré que les personnes non vaccinées peuvent marcher et courir sans masque avec les membres du ménage à l’extérieur en toute sécurité et assister à de petits rassemblements en plein air avec une famille et des amis entièrement vaccinés.

«Je veux être absolument clair. Si vous êtes dans une foule, comme un stade, une conférence ou un concert, vous devez toujours porter un masque, même si vous êtes à l’extérieur », a déclaré Biden aux journalistes lors d’une mise à jour de presse.

«Mais à partir d’aujourd’hui, se rassembler avec un groupe d’amis dans un parc, aller pique-niquer, tant que vous êtes vacciné et à l’extérieur, vous pouvez le faire sans masque.»

Biden a ri en disant qu’il voulait que les gens le voient enlever le masque et le laisser Crédits: Getty

Le masque de Biden est resté allumé malgré les restrictions assouplies Crédit: EPA

Il est rentré à l’intérieur sans masque Crédit: EPA

L’avis de santé mis à jour intervient alors que plus de la moitié de tous les adultes aux États-Unis ont maintenant reçu au moins une dose du vaccin Covid-19, selon le CDC.

Biden a vanté mardi l’assouplissement de la réglementation sur les masques faciaux comme « une autre raison d’aller se faire vacciner maintenant ».

« Le CDC est en mesure de faire cette annonce parce que nos scientifiques sont convaincus par les données que les chances de contracter ou de transmettre le virus à d’autres sont très, très faibles si vous avez tous les deux été complètement vaccinés et en plein air », a expliqué le président.

«Le CDC a également précisé quelles activités de plein air sont plus sûres ou moins sûres, selon que vous avez été vacciné ou non.

«Le résultat est clair», a poursuivi Biden.

«Si vous êtes vacciné, vous pouvez faire plus de choses, de manière plus sûre, à l’extérieur comme à l’intérieur.

« Donc, pour ceux qui n’ont pas encore été vaccinés, surtout si vous êtes plus jeune ou pensez que vous n’en avez pas besoin, c’est une autre bonne raison d’aller se faire vacciner, maintenant, maintenant. »

RESTRICTIONS DU MASQUE FACILITÉES

Après avoir prononcé ses remarques, Biden a été poussé par le message qu’il essayait d’envoyer car il n’a pas remplacé son masque après ses commentaires sur la pelouse nord.

Il a également été interrogé sur la raison pour laquelle les restrictions assouplies ne s’appliquent aux Américains vaccinés que si le risque de propagation de Covid à l’extérieur est faible.

«La science indique que c’est le moyen le plus sûr de s’assurer qu’il ne se propage pas si les deux personnes ont été vaccinées, les personnes avec qui vous êtes et vous êtes à l’extérieur», a-t-il répondu.

Biden a ri en disant qu’il voulait que les Américains puissent le voir revenir à la Maison Blanche et ne remettre son masque que lorsqu’il rentrait à l’intérieur.

Lors de la conférence de presse de mardi, le président s’est également engagé à envoyer des vaccins en Inde et dans d’autres pays au milieu des discussions en cours sur la rapidité avec laquelle les doses pourraient être expédiées.

« Je pense que nous serons en mesure de partager, partager les vaccins ainsi que le savoir-faire avec d’autres pays qui en ont vraiment besoin », a déclaré Biden.

« C’est l’espoir et l’attente. »

Cela vient du fait que plus de la moitié de tous les adultes aux États-Unis ont maintenant reçu au moins une dose d’un vaccin Covid Crédit: AFP

Le port de masques faciaux a été considéré par les experts comme l’un des moyens les plus efficaces de contrôler la transmission du virus.

La plupart des transmissions de COVID-19 se produisant à l’intérieur et les vaccinations en hausse, l’utilisation de masques à l’extérieur fait l’objet d’un débat public depuis des semaines, alors que les Américains cherchent à profiter des avantages d’être entièrement vaccinés.

Les nouveaux cas de Covid-19 ont chuté de 16% au cours de la semaine dernière, les États-Unis ayant dépassé les 140 millions de personnes qui ont reçu au moins une injection de vaccins autorisés de Pfizer / BioNTech, Moderna ou du vaccin à dose unique de Johnson & Johnson.

Il s’agissait de la plus forte baisse en pourcentage des nouveaux cas hebdomadaires depuis février, selon une analyse de Reuters des données des États et des comtés.

Plus tôt mardi, l’animatrice de The View, Meghan McCain, a critiqué Biden pour des scènes de théâtre concernant le port de masque.

Elle a accusé Biden de se faire la risée en continuant à porter un masque lors d’un sommet virtuel sur le climat avec les dirigeants mondiaux, alors qu’il se trouvait seul dans une pièce.