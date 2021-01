WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a semblé lundi augmenter son objectif de vaccination contre les coronavirus au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir, suggérant que le pays pourrait bientôt injecter 1,5 million de coups de feu en moyenne par jour.

Biden a signalé son optimisme croissant sur le rythme des vaccinations après la signature d’un décret visant à stimuler les achats du gouvernement auprès des fabricants américains. C’était parmi une vague de mouvements de Biden au cours de sa première semaine complète pour montrer qu’il prend des mesures rapides pour guérir une économie en difficulté alors que les discussions avec le Congrès sur un plan de relance de 1,9 billion de dollars ont montré peu de signes de progrès.

Biden a réitéré qu’il pensait que le pays était dans une situation précaire et que des secours étaient nécessaires de toute urgence, alors même qu’il rejetait la possibilité d’adopter un projet de loi réduit pour assurer un passage plus rapide. Parmi les caractéristiques du plan de relance figurent un programme national de vaccination, une aide à la réouverture des écoles, des paiements directs de 1 400 dollars aux particuliers et une aide financière aux gouvernements des États et locaux.

« Le temps presse », a déclaré Biden. « Je suis réticent à choisir et à retirer un ou deux articles ici. »

Le nouvel objectif de vaccination de Biden survient après que lui et ses collaborateurs aient été critiqués pour l’objectif de 100 millions au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir. Les États-Unis ont dépassé le rythme de 1 million de doses par jour au cours de la semaine dernière.

« Je pense que nous pourrons peut-être atteindre … 1,5 million par jour, plutôt que 1 million par jour », a déclaré Biden, « mais nous devons atteindre cet objectif d’un million par jour. »

Biden a ajouté qu’il s’attend à une disponibilité généralisée des vaccins pour les Américains d’ici le printemps, les États-Unis étant «bien sur la voie de l’immunité collective» nécessaire pour mettre fin à la pandémie d’ici l’été. Même ainsi, il a averti que la nation allait être «dans cette situation pendant un certain temps, et pourrait voir entre« 600 000 et 660 000 morts avant que nous ne commencions à tourner le virage de manière importante ».

Dimanche, le gouvernement fédéral avait distribué 41,4 millions de doses de vaccin aux États et autres juridictions. Sur ce total, 21,8 millions de doses avaient été administrées, soit environ 53%. Environ 3,2 millions de personnes avaient reçu leur vaccination complète en deux doses, soit un peu moins de 1% de la population. C’est selon les statistiques des Centers for Disease Control and Prevention. Déjà, plus de 420000 Américains sont morts du coronavirus.

L’équipe de Biden a tenu un appel dimanche pour décrire le plan de relance avec au moins une douzaine de sénateurs, tandis que le président s’est également entretenu en privé avec les législateurs.

« Il est urgent de faire avancer les choses, et il pense certainement qu’il doit y avoir des progrès dans les prochaines semaines », a déclaré lundi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. Elle a averti que des mesures devaient être prises avant que les États-Unis n’atteignent une «falaise du chômage» en mars, lorsque les allocations de chômage de longue durée expirent pour des millions d’Américains.

Mais les républicains du Capitole ne se joignaient pas à la campagne pour une action immédiate.

Un républicain clé, la sénatrice Susan Collins du Maine, a déclaré après l’appel de dimanche qu ‘«il semble prématuré d’envisager un paquet de cette taille et de cette portée». Collins a décrit le financement supplémentaire pour les vaccinations comme utile tout en avertissant que toute aide économique devrait être plus ciblée.

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A déclaré lundi que «toute action supplémentaire devrait être intelligente et ciblée, pas seulement un déluge imprécis d’argent emprunté qui dirigerait d’énormes sommes vers ceux qui n’en ont pas besoin.

Biden a cherché à minimiser la rhétorique des législateurs du GOP, en disant: «J’ai mené des négociations législatives pendant une grande partie de ma vie. Je sais comment fonctionne le système. «

« Ce n’est que le début du processus », a-t-il ajouté. « Personne ne veut abandonner sa position tant qu’il n’y a pas d’autre alternative. »

L’ordre de lundi prendra probablement 45 jours ou plus pour se frayer un chemin à travers la bureaucratie fédérale, période pendant laquelle se disputer avec le Congrès pourrait produire un nouveau programme d’aide. Ce serait un suivi des quelque 4 billions de dollars précédemment approuvés pour lutter contre les retombées économiques et médicales du coronavirus.

La commande visait à augmenter les emplois dans les usines, qui ont chuté de 540 000 depuis le début de la pandémie l’année dernière.

« L’Amérique ne peut pas rester à l’écart dans la course pour l’avenir », a déclaré Biden avant de signer la commande dans le bâtiment du bureau exécutif d’Eisenhower. « Nous sommes prêts, malgré tout ce que nous devons affronter. »

La commande de Biden modifierait les règles du programme Buy American, rendant plus difficile pour les entrepreneurs de se qualifier pour une dérogation et de vendre des produits fabriqués à l’étranger aux agences fédérales. Il modifie également les règles de sorte qu’une plus grande partie des composants d’un produit manufacturé doit provenir d’usines américaines. Les produits fabriqués aux États-Unis seraient également protégés par une augmentation du seuil et des préférences de prix du gouvernement, la différence de prix sur laquelle le gouvernement peut acheter un produit étranger.

C’est un ordre qui canalise la personnalité des cols bleus de Biden et sa promesse d’utiliser le pouvoir de marché du gouvernement pour soutenir sa base industrielle, une initiative que l’ancien président Donald Trump a également tenté avec des actions exécutives et des taxes à l’importation.

«Grâce aux anciens présidents qui ont accordé une dérogation au pacte commercial à Buy American, aujourd’hui, des milliards de dollars américains s’échappent chaque année à l’étranger parce que les produits et les entreprises de 60 autres pays sont traités comme s’ils étaient américains aux fins des marchés publics», a déclaré Lori Wallach, directeur de Global Trade Watch de Public Citizen et critique des accords commerciaux passés.

Alors que Trump a également publié une série d’actions exécutives et de tarifs dans le but de stimuler la fabrication, il n’a pas tenté de réécrire les directives sur ce qui constitue un composant fabriqué aux États-Unis ou de resserrer le processus d’octroi d’exemptions pour acheter des produits étrangers, une différence clé. de l’agenda de Biden, a déclaré l’administration de Biden.

La commande comprend également des éléments qui s’appliquent au programme distinct Buy America qui s’applique aux autoroutes et aux ponts. Il vise à ouvrir les marchés publics aux nouvelles entreprises en recherchant des entrepreneurs potentiels. L’ordonnance créerait un site Web public pour les entreprises qui ont reçu des dérogations pour vendre des produits étrangers au gouvernement, afin que les fabricants américains puissent avoir plus d’informations et être dans une position plus concurrentielle.

Les anciens présidents ont promis de revitaliser le secteur manufacturier comme source de croissance de l’emploi et ont obtenu des résultats mitigés. Le gouvernement a aidé à sauver le secteur automobile après la crise financière de 2008, mais le nombre d’emplois dans les usines n’a cessé de diminuer au cours des quatre décennies.

Le nombre d’emplois manufacturiers aux États-Unis a culminé en 1979 à 19,5 millions et s’élève maintenant à 12,3 millions, selon le ministère du Travail.

Les rédacteurs de l’Associated Press Jonathan Lemire et Ricardo Alonso-Zaldivar ont contribué à ce rapport depuis Washington.