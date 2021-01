Mais son plan se heurte à une réalité qui donne à réfléchir: avec seulement deux vaccins autorisés par le gouvernement fédéral, les fournitures seront rares au cours des prochains mois, frustrant certains responsables de la santé des États et locaux qui avaient espéré que la libération d’un stock fédéral de doses de vaccins annoncé cette semaine pourrait atténuer cette pénurie. Les responsables de l’administration Trump ont précisé vendredi que le stock existant ne servirait qu’à administrer des secondes doses aux personnes qui avaient déjà reçu le vaccin, et non à de nouveaux groupes de personnes.

WASHINGTON – Le président élu Joseph R. Biden Jr., en course contre une flambée des cas de coronavirus et l’émergence d’une nouvelle variante qui pourrait aggraver considérablement la pandémie, planifie une offensive de vaccination qui appelle à élargir considérablement l’accès au vaccin tout en promettant de utiliser une loi du temps de guerre pour développer la production.

À certains égards, les propositions de M. Biden font écho à celles de l’administration Trump, qui a également appelé plus tôt cette semaine à ouvrir l’admissibilité aux vaccins aux groupes de 65 ans et plus, à utiliser davantage les pharmacies et à transférer les vaccins vers des centres de santé qualifiés par le gouvernement fédéral. L’administration Trump a également fréquemment utilisé la loi sur la production de défense pour donner la priorité aux fabricants de vaccins avec les fournisseurs d’ingrédients bruts et d’autres matières.

L’administration rendra également «des programmes disponibles pour les milieux à haut risque, y compris les refuges pour sans-abri, les prisons et les institutions qui servent les personnes ayant une déficience intellectuelle et développementale», indique la fiche d’information.

L’équipe de Biden a promis d’intensifier la vaccination dans les pharmacies et de construire des cliniques de vaccination mobiles pour acheminer le vaccin vers les communautés rurales et urbaines difficiles à atteindre et mal desservies, en mettant l’accent sur l’équité dans la distribution.

M. Biden a dévoilé le plan de distribution des vaccins juste un jour après avoir proposé un programme de dépenses de 1,9 billion de dollars pour lutter contre le ralentissement économique et la crise de Covid-19, dont 20 milliards de dollars pour un «programme national de vaccination». Le président élu a déclaré à plusieurs reprises qu’il avait l’intention de faire passer «100 millions de vaccins contre le Covid dans les bras du peuple américain» d’ici son 100e jour au pouvoir.

Le temps presse. Vendredi, les Centers for Disease Control and Prevention ont sonné l’alarme sur une variante à propagation rapide et beaucoup plus contagieuse du coronavirus qui devrait devenir la principale source d’infection dans le pays d’ici mars, alimentant potentiellement une nouvelle vague de cas et de décès. . Certains experts en santé publique sont inquiets.

«Je pense que nous allons voir, dans six à huit semaines, une transmission majeure dans ce pays, comme nous le voyons en Angleterre», a déclaré le Dr Michael T. Osterholm, directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy au Université du Minnesota et membre du conseil consultatif sur les coronavirus de M. Biden. «Si nous pouvons mettre en place des cliniques de vaccination plus rapidement et plus efficacement, combien de vies sauvons-nous?»

M. Biden a l’intention pour le gouvernement fédéral non seulement de développer des sites de vaccination de masse, mais également de rembourser les États pour l’utilisation des troupes de la Garde nationale pour administrer les vaccins. Pour doter en personnel les cliniques de masse, M. Biden a promis de «mobiliser des milliers de professionnels cliniques et non cliniques».

L’accent mis par le plan sur la garantie d’une distribution équitable comprend des cliniques de vaccination mobiles, ainsi que l’utilisation de données pour cibler les vaccinations dans les zones durement touchées et dans les communautés qui ont été touchées de manière disproportionnée par le virus. La fiche d’information indique également que les responsables se concentreront sur les endroits où les gens vivent dans des quartiers proches, tels que les prisons – que certains plans d’État n’ont pas priorisé, même si certains des plus grands groupes d’infections du pays se trouvent dans les prisons.

Le plan de distribution de vaccins fait partie de l’effort plus large de M. Biden pour utiliser la crise actuelle pour reconstruire l’infrastructure de santé publique en ruine du pays – depuis longtemps un objectif des démocrates à Capitol Hill.

À cette fin, M. Biden a promis d’augmenter le financement fédéral des centres de santé communautaires et a appelé à un nouveau «programme d’emplois en santé publique» qui financerait 100 000 agents de santé publique pour qu’ils s’engagent dans la sensibilisation des vaccins et la recherche des contacts. Un tel corps d’agents de santé publique qualifiés serait vraisemblablement en place pour la prochaine pandémie.