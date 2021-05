Biden plaisante sur le journaliste RUNNING OVER après avoir reçu une question sur Israël (VIDEO) – RT USA News

La presse de la Maison Blanche a ri et félicité le président américain Joe Biden, après avoir plaisanté sur le fait de renverser un journaliste qui avait posé une question sur le conflit israélo-palestinien alors qu’il testait une camionnette électrique Ford.

Une vidéo d’un site de test Ford à Dearborn, Michigan, montre Biden conduisant le modèle de camion F-150 Lightning sur une piste d’essai, les correspondants de la Maison Blanche lui lançant des questions de softball et riant – à l’exception d’une journaliste.

« M. Président, puis-je vous poser une question rapide sur Israël avant de partir, car c’est si important? » on peut l’entendre demander.

«Non, vous ne pouvez pas. Pas à moins que vous ne montiez devant la voiture alors que je marche dessus, » Biden répond, aux rires des journalistes. «Je ne fais que taquiner» ajouta-t-il, puis partit, ignorant la question.

Après que Biden ait plaisanté sur le fait de renverser un journaliste essayant de lui poser des questions sur Israël, de nombreux journalistes se mettent à rire; il se décolle alors et le corps de presse éclate dans un rire hystérique pic.twitter.com/7pVn5vqMpI – Tom Elliott (@tomselliott) 18 mai 2021

La presse s’est réunie sur le site d’essai pour une « Arrêt imprévu, » et l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, n’a pas dit si Biden serait le pilote d’essai.

Parmi les questions qui lui ont été posées en conduisant, il y avait «En achèteriez-vous un?» et «Comment vous sentez-vous au volant?»

Rapport de la piscine de la Maison Blanche: « Votre piscine a fait un arrêt imprévu … La piscine se tient derrière des cônes sur la piste d’atterrissage pour » notre sécurité « . Lorsqu’on lui a demandé si Biden conduisait, Jen Psaki a répondu « nous verrons. » pic.twitter.com/skWDerTXGZ – JM Rieger (@RiegerReport) 18 mai 2021

Après son départ, on pouvait entendre le groupe de rire et d’appeler le tout « fantastique, » avec quelqu’un qui appelle Biden « Meilleur pilote de test de tous les temps. »

Le président Biden conduit actuellement un F-150 Lightning à travers un terrain vide, avec un agent des services secrets sur le siège passager. « Cette ventouse est rapide », a-t-il déclaré aux journalistes. pic.twitter.com/KsVzZiVDB6 – Kaitlan Collins (@kaitlancollins) 18 mai 2021

Il n’y a eu aucune plainte concernant une menace d’assassinat d’un journaliste – même si elle était faite en plaisantant – qui aurait été le discours de toutes les chaînes câblées si cela avait été fait par son prédécesseur Donald Trump.

Biden plaisantant sur le fait de dénoncer un journaliste pour avoir posé des questions sur Israël dans un camion F-150 est un assez bon témoignage de la performance des évanouissements « comment osait-il » des 4 dernières années. – Stephen L. Miller (@redsteeze) 18 mai 2021

Le président était en visite dans le Michigan mardi pour annoncer une initiative ambitieuse visant à faire basculer l’industrie automobile américaine – qui a connu des moments difficiles ces dernières décennies – vers les voitures électriques.

«L’avenir de l’industrie automobile est électrique. Il n’y a pas de retour en arrière, » Biden a déclaré à l’usine Ford de Dearborn.

Alors que le cabinet de Biden a proposé une proposition d’infrastructure de 2 billions de dollars, les critiques ont souligné que seulement 5% de cet investissement irait aux routes et aux ponts, tandis que la grande majorité serait consacrée à « ingénierie sociale » programmes.





Lundi, les principaux médias ont rapporté que l’administration Biden avait allumé au vert la vente de 735 millions de dollars de bombes et de missiles à Israël. La nouvelle est venue alors qu’Israël et les militants du Hamas et du Jihad islamique basés à Gaza continuaient d’échanger des tirs au cours d’un conflit d’une semaine déclenché par des manifestations à Jérusalem.

Un journaliste interrompt le cirque des sycophants des médias qui adorent le cher dirigeant pour poser des questions sur Israël-Palestine, Biden menace de les écraser, les journalistes gloussent et Biden s’en va pour envoyer à Netanyahu davantage de missiles américains exterminateurs de la famille. pic.twitter.com/hIlQT7iUfV – Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) 18 mai 2021

