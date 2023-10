WASHINGTON — Le président Joe Biden prononcera ce soir un rare discours aux heures de grande écoute expliquant pourquoi il estime qu’il est crucial pour Israël et l’Ukraine de gagner les guerres respectives qu’ils mènent, alors qu’il cherche à mobiliser le soutien d’un important programme d’aide visant à renforcer les deux pays.

Le discours de Biden dans le Bureau ovale fait suite à une visite rapide à Tel Aviv mercredi, où il a rencontré des dirigeants israéliens et discuté de la prochaine phase d’une contre-attaque à Gaza qui a commencé par un bombardement aérien et pourrait maintenant se transformer en une incursion terrestre risquée.

Comme lors de son voyage en Ukraine en février, Biden s’est aventuré dans une zone de guerre active pour montrer sa solidarité avec un allié des États-Unis combattant un ennemi qui veut l’anéantir de son existence.

L’un des objectifs de Biden sera d’expliquer aux Américains comment les deux conflits étrangers « sont liés à nos vies ici », a déclaré Jonathan Finer, conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Maison Blanche, lors d’une apparition jeudi sur L’émission « Matin Joe. » de MSNBC.

Il profitera de son discours pour expliquer « comment le soutien du peuple américain et du Congrès, franchement, est essentiel pour maintenir le leadership national dont font preuve les États-Unis, pour orienter ces conflits dans la meilleure direction possible ».

Les remarques de Biden viseront à faire pression sur le Congrès pour qu’il approuve un programme de financement supplémentaire que son administration prévoit de soumettre dès vendredi. Biden pourrait demander 60 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine et un total de 40 milliards de dollars pour Israël, Taïwan et la frontière américano-mexicaine, ont déclaré à NBC News des personnes proches du dossier.

Biden est dans une position affaiblie alors qu’il tente d’orienter l’opinion publique vers les guerres. Un sondage CNBC prises plus tôt ce mois-ci ont montré que seulement 31 % des Américains approuvaient la gestion de la politique étrangère par Biden, contre 60 % qui la désapprouvaient.

Il s’adressera à des Américains qui semblent fatigués de la guerre en Ukraine qui a débuté en février 2022 avec l’invasion russe. Un sondage Reuters/Ipsos plus tôt ce mois-ci, 41 % des sondés étaient d’accord avec la déclaration selon laquelle les États-Unis devraient fournir des armes à l’Ukraine – contre 46 % en mai.

Les États-Unis ont envoyé 44 milliards de dollars en matière d’aide à la sécurité à l’Ukraine depuis que la Russie a lancé pour la première fois ses chars vers Kiev, selon le Département d’État.

Sur le plan intérieur, la contre-attaque israélienne a déjà déclenché des manifestations de colère de la part des manifestants réclamant un cessez-le-feu. Sur la colline du Capitole, environ 300 manifestants ont été arrêtés après s’être massés mercredi à l’intérieur d’un immeuble de bureaux de la Chambre lors d’une manifestation appelant à la fin des hostilités. Des rabbins faisaient partie de ceux qui se sont joints à la manifestation. Certains manifestants portaient des T-shirts sur lesquels était écrit : « Les Juifs disent cessez-le-feu maintenant ».

De plus, un responsable du Département d’État travaillant dans un bureau supervisant les ventes d’armes américaines a démissionné en signe de protestation cette semaine, citant la fourniture « continue – voire élargie et accélérée » d’armes par l’Amérique à Israël alors qu’il mène sa contre-attaque.

Josh Paul, directeur des affaires parlementaires et publiques du bureau, a écrit dans une lettre de démission : « Je crois au plus profond de mon âme que la réponse qu’Israël est en train de prendre, et avec elle le soutien américain à la fois à cette réponse et au statut de l’État. quo de l’occupation, ne fera qu’engendrer des souffrances encore plus profondes pour les peuples israélien et palestinien. » La démission de Paul a été annoncée pour la première fois par HuffPost.

Un discours dans le Bureau Ovale est un forum puissant que les présidents réservent généralement aux crises nationales ou aux messages d’importance primordiale. C’est le stade choisi par John F. Kennedy pour expliquer la crise des missiles de Cuba, et celui que George W. Bush a choisi pour rassurer une nation effrayée la nuit des attentats du 11 septembre.

Dans le cas de Biden, il signale que les intérêts de la politique étrangère américaine sont liés à deux guerres lointaines. La défaite de l’Ukraine encouragerait le président russe Vladimir Poutine et supprimerait un pays démocratique indépendant aux portes de l’OTAN, a soutenu Biden.

Et le conflit du Moyen-Orient présente un dilemme douloureux sans aucune garantie quant à la suite des événements, même si Israël chasse le Hamas de Gaza. Une attaque terrestre israélienne à Gaza place les civils palestiniens entre deux feux, sans nulle part où s’échapper. L’enclave côtière densément peuplée s’apparente à une « prison à ciel ouvert », comme l’a déclaré dans une interview Aaron David Miller, ancien responsable du Département d’État spécialisé dans le Moyen-Orient.

Revenant d’Israël mercredi soir, Biden a déclaré aux journalistes qu’il avait parlé par téléphone au président égyptien Abdel Fattah El-Sisi, qui avait accepté d’ouvrir un poste frontière vers Gaza qui permettra à l’aide humanitaire de passer et d’aider la population civile. Mais si le Hamas « confisque » l’aide, a ajouté Biden, le flux s’arrêtera.

Biden a également laissé entendre indirectement qu’il faisait pression sur Israël pour qu’il trouve une alternative à une attaque au sol qui pourrait entraîner un grand nombre de victimes civiles.

Lorsqu’on lui a demandé si Israël pourrait renoncer à une incursion terrestre, Biden a répondu : « Nous avons longuement discuté de cela et des alternatives possibles. »

Son discours de ce soir est pour lui l’occasion d’étoffer ce qu’il a en tête.