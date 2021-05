Biden plaide pour la protection des civils et des journalistes lors d’appels avec les dirigeants israéliens et palestiniens.

Le président Biden a exhorté les dirigeants israéliens et palestiniens à éviter la mort supplémentaire d’enfants et d’autres civils dans l’escalade du conflit lors d’appels séparés samedi et a également affirmé son engagement en faveur d’une solution à deux États pour ramener la paix à Jérusalem et ailleurs à travers Israël et le territoires occupés.

S’adressant au président Mahmoud Abbas, le chef des Palestiniens, M. Biden a exigé que les militants du Hamas arrêtent de tirer des roquettes sur Israël. S’adressant au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, il a maintenu le droit d’Israël de se défendre contre le groupe militant basé dans la bande de Gaza.

M. Biden a également fait part de ses préoccupations à M. Netanyahu au sujet de la sûreté et de la sécurité des journalistes dans le conflit après que les forces israéliennes ont pris pour cible un bâtiment à Gaza qui abritait des journalistes internationaux et d’autres équipes de presse à Gaza. Il « a renforcé la nécessité d’assurer leur protection », a déclaré un communiqué de la Maison Blanche décrivant la conversation entre M. Biden et M. Netanyahu.

Dans les deux appels, selon les déclarations de la Maison Blanche, M. Biden a déclaré que le peuple palestinien méritait davantage de sécurité, de libertés et d’opportunités économiques, et a signalé qu’une solution à deux États était la meilleure voie pour y parvenir. Il a également informé M. Netanyahu et M. Abbas des pourparlers diplomatiques en cours entre des responsables des États-Unis et du Moyen-Orient pour négocier un cessez-le-feu dans le conflit actuel, le pire depuis au moins sept ans.