Biden place les efforts de lutte contre la corruption au centre de sa politique étrangère, en mettant l’accent sur la crypto et la cyber

Le responsable a déclaré que les principales parties de la directive seront axées sur les crimes financiers, y compris les mesures visant à moderniser les lois anti-corruption existantes pour lutter contre les crypto-monnaies et la cybercriminalité.

« Nous considérons la crypto comme un moyen de financement illicite », ont déclaré les responsables, « mais ces nouvelles étapes ne sont en aucun cas limitées aux nouvelles technologies comme la crypto. »

Le responsable a également déclaré que l’effort impliquerait des mises à jour de la loi sur le secret bancaire, actuellement le principal moyen d’imposer la transparence sur la façon dont l’argent circule dans les institutions financières.

« Nous chercherons des idées sur la façon de moderniser ces systèmes pour répondre aux nouvelles technologies », a déclaré le responsable.

La lutte contre la corruption s’inscrit dans une évolution plus large en cours vers une nouvelle « politique étrangère pour la classe moyenne ». La stratégie, conçue en partie par le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, souligne comment la politique étrangère et la politique intérieure peuvent être intégrées dans un nouveau terrain d’entente entre les approches conservatrices et libérales traditionnelles des affaires mondiales.

La politique étrangère pour la classe moyenne vise à garantir que la mondialisation, le commerce, les droits de l’homme et la puissance militaire soient tous exploités au profit des travailleurs américains, non seulement pour les milliardaires et les sociétés multinationales, mais pas non plus pour des raisons idéologiques abstraites.