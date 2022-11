Biden pique les fans “virulents” des Phillies pendant les World Series

PHILADELPHIE (AP) – Le président Joe Biden a pris son propre élan ludique contre les fans de sport notoirement désagréables de Philly – dont un très proche de chez lui.

“Les fans des Phillies sont les fans les plus virulents et les plus odieux du monde”, a-t-il déclaré mardi lors de sa campagne en Floride.

Biden, qui a grandi en Pennsylvanie, a fait ses remarques quelques heures avant que les Phillies de Philadelphie n’accueillent les Astros de Houston dans le troisième match des World Series.

La première dame Jill Biden n’était pas en campagne électorale avec son mari en Floride. Elle doit assister au quatrième match des World Series au Citizens Bank Park mercredi soir.

Le président plaisante souvent sur le fait que sa femme est «une fille de Philadelphie» et ses intérêts enracinés dans les équipes locales.

“Comme tous les fans de Philadelphie, elle est convaincue qu’elle en sait plus sur tout dans le sport que quiconque”, a plaisanté Biden en septembre lorsqu’il a accueilli le champion des World Series 2021 Atlanta Braves.

Biden a cependant ajouté mardi que s’il ne soutenait pas les équipes de Philadelphie, il dormirait seul.

Ce sont des moments grisants pour les fans de sport de Philadelphie. Leurs Eagles sont la seule équipe invaincue de la NFL, l’Union de Philadelphie jouera pour la Coupe MLS samedi, les Flyers ont une fiche gagnante dans la LNH et Joel Embiid et les 76ers sont toujours une énorme attraction.

Les Phillies tentent de remporter leur première Série mondiale depuis 2008 et leur troisième championnat au total.

La série était à égalité à un match chacune – avec un voyage à la Maison Blanche de Biden la saison prochaine en jeu.

