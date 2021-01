Ken Cedeno / CNP / Bloomberg via Getty

Parmi les légions de personnes du monde entier encouragées par l’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche, on peut sûrement compter respectivement l’ayatollah Ali Khamenei et Hassan Rohani, le chef suprême et président de l’Iran. L’Iran et les États-Unis, proches alliés des années 50 à la fin des années 70, sont engagés dans une guerre non déclarée de faible intensité depuis que l’ayatollah Ruhollah Khomeiny a établi la République islamique d’Iran en 1979, a saisi plus de 50 otages américains au L’ambassade des États-Unis à Téhéran, et a déclaré que les États-Unis étaient le «Grand Satan».

Pendant les années Trump, la relation a atteint un nouveau nadir.

En 2018, Trump a promis de mener une campagne de «pression maximale» contre l’Iran «pour éliminer la menace du programme de missiles balistiques de l’Iran; d’arrêter ses activités terroristes dans le monde; et de bloquer ses activités menaçantes à travers le Moyen-Orient. » Il a retiré les États-Unis de l’accord nucléaire largement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA), en mai 2018, et a imposé une multitude de sanctions contre le régime iranien dans l’espoir de le forcer à signer un nouvel accord plus strict. restrictions à son programme nucléaire et à ses politiques de déstabilisation au Moyen-Orient.

Le point de vue consensuel parmi les experts militaires et du Moyen-Orient aujourd’hui est qu’aucun de ces objectifs n’a été atteint. La stratégie de Trump, disent-ils, n’a fait guère plus que d’isoler les États-Unis de leurs alliés, qui sont restés fidèles au JCPOA, encouragent l’aventurisme iranien et font du Moyen-Orient un endroit plus instable.

Dans la guerre contre le terrorisme, l’Iran frappe notre A **

Pas étonnant que cela ait échoué. L’application de la «pression maximale», comme tant d’autres initiatives Trump, a toujours été façonnée beaucoup plus par les illusions, les fantasmes et les caprices personnels du président que par toute sorte de vision stratégique cohérente. «À part Mike Pompeo et une poignée de néoconservateurs», écrit l’expert iranienne Barbara Slavin au Conseil de l’Atlantique, un groupe de réflexion de Washington, la stratégie de Trump «a trouvé peu de défenseurs». C’est une politique qui ne fonctionne pas, dit-elle, parce que «tout est sous pression et sans incitation». Et cela n’a pas conduit à des négociations sérieuses entre Téhéran et Washington en vue d’élaborer de nouvelles façons de gérer leurs intérêts conflictuels.

En effet, l’Iran est resté provocant, a rejeté les restrictions sur sa production d’uranium de qualité inférieure, a ajouté plus de centrifugeuses et a raccourci le temps de «percée» pour produire une arme nucléaire à environ six mois. Il a également mené une campagne de propagande efficace contre la stratégie draconienne de Trump, perturbé la navigation internationale dans le golfe Persique, abattu un drone de surveillance américain et tué trois Américains. Rien n’indique qu’elle ait atténué son soutien aux opérations contre les intérêts américains ou ceux de ses alliés au Moyen-Orient. Si quoi que ce soit, l’inverse est vrai. En Irak, elle continue d’exercer une influence bien plus grande sur les développements politiques que les États-Unis, malgré la perte de plus de 4 500 Américains pendant la guerre en Irak.

Tout comme la campagne de «pression maximale» pour apprivoiser les ambitions iraniennes était sur le point d’être jetée dans la très grande poubelle des stratégies américaines ratées au Moyen-Orient, elle a produit un autre grave peur de la guerre – la première d’une série depuis que les États-Unis se sont retirés de l’accord nucléaire. Cette crise a commencé à prendre forme à la mi-novembre de l’année dernière, lorsqu’il a été largement rapporté dans les médias que les conseillers du président Trump avaient dû le dissuader de lancer une attaque aérienne sur le site de développement nucléaire de Téhéran à Natanz. Deux semaines plus tard, des membres du Mossad israélien ont assassiné le principal scientifique nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh, à seulement quelques kilomètres de Téhéran. Les responsables iraniens ont juré de venger sa mort, qu’ils ont imputée à la fois aux États-Unis et à Israël.

Effectivement, le 20 décembre, des miliciens chiites à Bagdad – entraînés, armés et payés par la force clandestine iranienne Qods – ont inondé le complexe de l’ambassade américaine de plus de 20 roquettes. Au cours des derniers jours de 2020, plusieurs hauts responsables du Pentagone se sont entretenus de manière anonyme avec les principaux organes d’information au sujet de rapports de renseignement confidentiels indiquant que l’Iran avait déplacé davantage de missiles balistiques à courte portée vers ses forces par procuration en Irak et semblait planifier une attaque complexe contre les Américains. dans la zone.

L’attaque n’est jamais venue, et non sans raison. Pourquoi, il faut se demander, l’Iran risquerait-il une attaque contre les États-Unis au moment où Joe Biden était sur le point de prendre la tête de la politique étrangère américaine? Biden a constamment condamné la stratégie de «pression maximale» de Trump et a déclaré à plusieurs reprises qu’il souhaitait que les États-Unis rejoignent le JCPOA et entament une diplomatie prolongée avec Téhéran concernant d’autres questions de discorde. Dans un article d’opinion sur CNN en septembre dernier, Biden a écrit que Trump avait «imprudemment rejeté une politique qui travaillait pour assurer la sécurité de l’Amérique et l’a remplacée par une qui a aggravé la menace. Biden veut «offrir à l’Iran un chemin crédible vers la diplomatie».

Le président Rohani a exprimé un vif intérêt à négocier avec Biden, et bien que ce ne sera pas une astuce facile de travailler sur les détails d’une nouvelle itération du JCPOA avec les États-Unis, il semble très probable qu’un tel accord puisse et sera atteint dans quelques mois. Après tout, l’Iran cherche désespérément à obtenir un allégement du vaste réseau de sanctions économiques de Trump, qui ont fait beaucoup plus de mal au peuple iranien qu’ils n’ont affecté la politique étrangère iranienne. Biden se joint à la grande majorité de la communauté des affaires internationales pour croire que le monde sera un endroit beaucoup plus sûr une fois que les États-Unis seront de retour, ce qui ouvrira la porte à la discussion d’autres questions de discorde, dont il y en a plus que quelques-unes. .

Les deux questions cruciales à résoudre une fois que les deux pays sont parvenus à un nouvel accord sur le JCPOA concernent les programmes sophistiqués de missiles balistiques et de croisière de l’Iran, qui ne sont pas du tout abordés dans le JCPOA, et les activités de la Force Qods, si habilement développées. et dirigé par le général Qassem Soleimani, qui a été tué il y a un peu plus d’un an par une attaque de drone américain à l’extérieur de Bagdad, faisant craindre une guerre de tir majeure.

Les programmes de missiles de l’Iran sont vastes, en croissance et constituent une menace majeure pour les intérêts et les forces américaines dans la région. Les missiles sont le principal moyen de dissuasion de l’Iran contre ses nombreux ennemis et compensent efficacement les forces conventionnelles faibles et peu fiables du pays.

La Force Qods est composée d’environ 5 000 hommes. C’est une sorte d’hybride de la CIA et des forces spéciales américaines. Selon New yorkais journaliste Dexter Filkins, ses membres sont «répartis entre les combattants et ceux qui forment et supervisent les actifs étrangers». La force a des branches axées sur le renseignement, la finance, la politique, le sabotage et la guerre non conventionnelle.

Du point de vue de Washington, l’activité la plus troublante de Qods a été son rôle de «multiplicateur de force». Les agents de Qods ont formé, financé et armé un vaste réseau de forces par procuration dans tout le Grand Moyen-Orient, y compris le Hezbollah au Liban, une poignée de milices chiites en Irak, les Houthis au Yémen et des unités militaires chiites en Arabie saoudite, pour ne citer qu’eux. mais quelques-uns. Selon l’expert iranien Ray Takeyh de la Rand Corporation, ce réseau de forces par procuration peut aujourd’hui comprendre jusqu’à 200 000 combattants, bien qu’ils ne soient guère tous à la disposition de Téhéran et de l’appel à un moment donné.

Les mandataires de l’Iran, généralement soutenus par les conseillers Qods, ont été déployés contre les États-Unis ou leurs alliés dans la guerre civile libanaise des années 80; les guerres en Afghanistan et en Irak; la guerre civile en Syrie et la lutte saoudo-houthiste au Yémen, entre autres. Selon Afshon Ostovar, un expert largement publié sur la politique de défense et de sécurité de l’Iran à la Naval Postgraduate School en Californie, «les clients militants sont le seul outil dont dispose l’Iran pour étendre son empreinte stratégique et contrer directement ses adversaires par la force armée. Pour cette raison, ils sont devenus la pièce maîtresse de la grande stratégie iranienne, et un investissement que Téhéran ne risque pas d’abandonner.

L’Iran n’acceptera pas de limiter le développement de l’un ou l’autre de ces programmes sans des concessions substantielles de la part des États-Unis et de ses alliés, probablement sous la forme d’un mélange de garanties pour s’abstenir d’opérations offensives contre lui, ainsi que des incitations économiques de diverses les types. Les missiles sont essentiels à la survie du pays et, comme le dit Ostovar, la force Qods et les milices supplétives sont les principaux moyens de l’Iran pour façonner la dynamique politique du Moyen-Orient.

Cela fait 40 ans que l’Amérique et l’Iran ont rompu leurs relations diplomatiques. Les deux adversaires ont des visions géopolitiques radicalement opposées de la région; les deux parties se considèrent comme des acteurs clés au Moyen-Orient. Chaque camp voit l’autre jouer le jeu par des moyens illégitimes et illégaux. La longue lutte entre les deux nations a été menée à travers une variété déconcertante de moyens politiques, économiques et diplomatiques, mais aussi à travers une lutte violente via des forces par procuration, et même des combats conventionnels occasionnels. L’amertume et la méfiance ont saboté à plusieurs reprises les tentatives sincères des deux parties pour rétablir la relation et produire une sorte de détente limitée.

Oui, il sera difficile d’arriver à de nouveaux arrangements, mais sinon maintenant, quand? Le temps de faire des choses difficiles au Moyen-Orient est arrivé, et Joe Biden, qui est un conciliateur naturel et un homme d’État international profondément expérimenté, est exactement le genre de dirigeant qui pourrait apporter un changement crucial dans la relation instable entre l’Iran et le États Unis. Si les États-Unis et l’Union soviétique ont trouvé un moyen de discipliner et de contrôler leur lutte pour la vie ou la mort pendant la guerre froide, pourquoi les États-Unis et l’Iran ne peuvent-ils pas faire la même chose?

