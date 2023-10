Biden peut-il maintenir l’aide américaine à l’Ukraine dans un contexte de chaos républicain à la Chambre des représentants ?

L’administration Biden s’efforce de trouver un moyen de maintenir l’approvisionnement en armes américaines vers l’Ukraine dans le cadre de sa guerre contre la Russie, après que l’éviction du président de la Chambre républicaine ait sérieusement compromis l’aide future à Kiev.

Le matin après la maison Après avoir évincé le représentant Kevin McCarthy de son poste de président, le président Joe Biden a déclaré à ses collaborateurs qu’il souhaitait prononcer un discours sur l’Ukraine pour expliquer pourquoi il était dans l’intérêt des États-Unis de fournir une aide supplémentaire à l’Ukraine, a déclaré un haut responsable de l’administration.

Biden a ensuite fait part aux journalistes de son intention de prononcer un « discours majeur » sur l’importance d’armer l’Ukraine et a reconnu qu’il était préoccupé par l’effet des bouleversements politiques à la Chambre sur le futur soutien américain.

« Cela m’inquiète », a déclaré Biden. « Mais je sais qu’une majorité de membres de la Chambre, du Sénat et des deux partis ont déclaré qu’ils soutenaient le financement de l’Ukraine. »

Il a également suggéré qu’il pourrait y avoir davantage d’options pour garantir la poursuite des livraisons d’armes à l’Ukraine, ajoutant : « Il existe un autre moyen par lequel nous pourrions être en mesure de trouver des fonds pour cela », mais il n’a pas donné plus de détails et le montant du financement n’a pas été précisé. était disponible.

Les législateurs et les responsables de l’administration sont parfaitement conscients que le temps presse et que l’Ukraine pourrait subir des revers sur le champ de bataille si le flux d’armes, d’artillerie et d’autres munitions américaines était perturbé.

« Tout est complètement incertain à l’heure actuelle, et il est tout simplement impossible de prédire comment cela va se dérouler », a déclaré un conseiller républicain au Congrès.

Alors que l’administration examinait comment transférer d’autres fonds vers l’Ukraine et se tournait vers les alliés pour éventuellement combler tout écart, les hauts responsables de la sécurité nationale, y compris le nouveau président des chefs d’état-major interarmées, le général de l’armée de l’air Charles Q. Brown, devaient jeudi, il a informé Biden de l’Ukraine dans le bureau ovale, a déclaré la Maison Blanche.

Biden s’est entretenu mardi avec les dirigeants du monde pour les rassurer sur le fait que Washington restait déterminé à aider l’Ukraine à se défendre, malgré la lutte pour le pouvoir qui se déroule au Congrès.

Les responsables de l’administration ont déclaré que même si une minorité bruyante au Congrès se méfiait d’une aide accrue à l’Ukraine, il y avait toujours un soutien majoritaire dans les deux chambres en faveur du maintien des armes, des munitions et d’autres aides vers Kiev. Biden a fait valoir que l’Ukraine est un champ de bataille clé dans une lutte mondiale entre démocraties et régimes autoritaires, comme celui de la Russie.

« Il existe toujours un fort soutien bipartisan en faveur de l’aide à l’Ukraine, mais nous ne le tenons pas pour acquis », a déclaré un autre haut responsable de l’administration.

Cependant, le court mandat de McCarthy en tant que président a démontré qu’une minorité de législateurs radicaux peuvent façonner l’agenda du Congrès et saper les priorités législatives de la majorité.

Même avant le rejet de McCarthy mardi, le soutien politique à des milliards supplémentaires d’aide militaire était de plus en plus mis en doute.

Une série de programmes d’aide militaire et économique à l’Ukraine – totalisant environ 110 milliards de dollars – ont obtenu un large soutien au Congrès depuis que la Russie a envahi son voisin en février 2022, mais les vents politiques ont progressivement tourné. Un nombre croissant de membres républicains de la Chambre des représentants ont remis en question ou opposé une aide supplémentaire, arguant que le Congrès devrait se concentrer sur la sécurisation des frontières américaines et sur d’autres problèmes intérieurs.

Le financement supplémentaire proposé pour l’aide américaine à l’Ukraine a été supprimé de l’accord de compromis de la semaine dernière pour éviter une fermeture du gouvernement. Le résultat a été une profonde déception pour l’Ukraine, dont le président, Volodymyr Zelenskyy, a rencontré les législateurs et Biden il y a moins d’un mois pour renforcer leur soutien.

Pour Biden, l’aide américaine à l’Ukraine comporte de gros enjeux politiques alors qu’il se prépare à se présenter aux élections.

Biden et son équipe ont souligné sa capacité à unir les États-Unis et leurs alliés autour du soutien à l’Ukraine comme l’une de ses principales réalisations au pouvoir. Et il a averti que rien de moins que l’ordre mondial actuel n’est en danger si ce soutien diminue et si le président russe Vladimir Poutine réussit à attendre la volonté politique occidentale.

Mais Biden a eu du mal à convaincre les électeurs sur cette question, alors que les sondages montrent que l’opinion publique est divisée et que le soutien à l’Ukraine s’adoucit.

Le soutien de l’opinion publique à l’armement de l’Ukraine – qui était autrefois élevé – s’est érodé ces derniers mois. Un 24 septembre Sondage ABC News a révélé que 41 % des Américains estiment que les États-Unis « en font trop pour soutenir l’Ukraine », contre 33 % en février.

Au Sénat, de hauts responsables républicains et démocrates se sont engagés mercredi à garantir des financements supplémentaires pour l’Ukraine, qui s’est fortement appuyée sur les armes et autres équipements américains et européens pour combattre une force russe beaucoup plus importante.

« Ici, au Sénat, nous allons travailler de manière bipartite pour continuer à fournir le soutien sur lequel comptent nos alliés ukrainiens », ont déclaré les sénateurs Patty Murray, D-Wash., et Susan Collins, R-Maine, dans un communiqué. déclaration commune. Murray est le président et Collins le républicain de premier plan du puissant comité des crédits.

Ils ont publié leur déclaration après que le comité ait reçu un briefing classifié sur l’Ukraine plus tôt mercredi.

Le sénateur Mitch McConnell, R-Ky., le chef de la minorité, a déclaré que l’aide à l’Ukraine est « toujours une priorité majeure » avec le soutien des deux partis.

« Je pense que la majorité des membres des deux partis la soutiennent toujours. Nous avons besoin de directives de la part de l’administration sur la manière dont elle compte procéder », a-t-il déclaré.

Le sénateur Chuck Schumer, chef de la majorité au Sénat, DN.Y., a déclaré qu’il avait parlé à McConnell et que « nous allons travailler ensemble pour réaliser un gros paquet ».

La secrétaire de presse adjointe du ministère de la Défense, Sabrina Singh, a déclaré mardi aux journalistes que l’administration dispose de « suffisamment d’autorités de financement pour répondre aux besoins de l’Ukraine sur le champ de bataille pendant encore un peu plus longtemps, mais nous avons besoin que le Congrès agisse pour garantir qu’il n’y ait pas de perturbation de notre soutien, d’autant plus que le ministère cherche à reconstituer nos stocks.

Le sénateur Lindsey Graham, RS.C., a déclaré qu’une décision de suspendre le soutien américain aurait des conséquences dévastatrices pour la sécurité nationale américaine et pour le monde.

« Si Poutine est autorisé à détruire son voisin en toute impunité, il ne s’arrêtera pas », a déclaré Graham, ajoutant que cela conduirait à « une guerre avec l’OTAN ».

Il a ajouté que le Sénat « devrait montrer l’exemple » et élaborer un programme bipartisan qui financerait la sécurité des frontières et l’aide à l’Ukraine.

L’aide occidentale à l’Ukraine occupera une place centrale lors des réunions avec les alliés des États-Unis la semaine prochaine en Europe, où les appels américains en faveur d’un soutien accru à Kiev prendront une urgence accrue étant donné le tumulte à Washington, ont déclaré des responsables.

Lorsque le Congrès a renoncé la semaine dernière à l’aide supplémentaire à l’Ukraine dans la résolution en cours visant à financer le gouvernement, les responsables de la Maison Blanche ont exprimé en privé leur inquiétude quant au retard de l’aide à l’Ukraine et au fait que les luttes intestines à ce sujet à Washington faisaient le jeu de Poutine.

Mais les responsables ont déclaré qu’ils pensaient que la question était de savoir quand – et non si – le Congrès approuverait une aide supplémentaire. Aujourd’hui, l’administration est beaucoup moins sûre, car au moins l’un des successeurs potentiels de McCarthy, le représentant Jim Jordan de l’Ohio, s’oppose à l’envoi d’une aide supplémentaire à l’Ukraine.

Un groupe qui soutient fermement l’armement de l’Ukraine, Républicains pour l’Ukraine de l’organisation Defending Democracy Together, a récemment noté positions des législateurs sur la question et a donné à Jordan un « F ».

Le républicain Steve Scalise de Louisiane, leader de la majorité parlementaire, qui brigue également la présidence, a obtenu un « B » du groupe.

La Jordanie est un allié fidèle de l’ancien président Donald Trump, qui a exprimé son scepticisme quant au soutien à l’Ukraine et a indiqué qu’il mettrait fin au flux d’aide. Trump a déclaré que s’il était réélu, il pourrait mettre fin à la guerre en 24 heures.

Le sénateur Jack Reed du Rhode Island, le plus haut démocrate de la commission des services armés, a déclaré qu’un président de la Chambre des représentants s’opposant à l’aide à l’Ukraine « serait un désastre pour les États-Unis et le monde ».

« Cette situation turbulente à la Chambre génère tellement d’incertitude », a déclaré Reed à NBC News. « C’est une menace. »